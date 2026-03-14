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Herediano vs. Liberia: ¿A qué hora y por qué canal puede ver el duelo entre el Team y los pamperos?

El Herediano se mide a Liberia en casa, con el objetivo de mantener la diferencia con el Deportivo Saprissa

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Por Juan Diego Villarreal

El Club Sport Herediano no tiene derecho a trastabillar de ahora en adelante si desea mantener el liderato del Torneo Clausura 2026.








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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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