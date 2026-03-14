Herediano vs. Liberia: ¿A qué hora y por qué canal puede ver el duelo entre el Team y los pamperos?

El Club Sport Herediano no tiene derecho a trastabillar de ahora en adelante si desea mantener el liderato del Torneo Clausura 2026.

Los florenses recibirán este sábado al Municipal Liberia con el objetivo de mantener la diferencia con el Deportivo Saprissa, y para eso solo tienen un camino: derrotar a los liberianos.

Al conjunto dirigido por el argentino José Giacone le urge una victoria, no solo para conservar la punta, sino también para recobrar la confianza de sus aficionados, luego del último traspié en el estadio Ricardo Saprissa.

José Saturnino Cardozo y José Giacone se enfrentarán por segunda ocasión en el Torneo Clausura 2026. En el primero compromiso Liberia derrotó 1-0 al Herediano. (La Nación/Fotografiía:_La Nación)

¿A qué hora y en qué canal se puede observar el partido entre Herediano y Municipal Liberia? Copiado!

El duelo se disputará en el estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara, a partir de las 8 p. m., y se podrá observar por FUTV.

¿Cómo llega Herediano? Copiado!

Los florenses llegan con 22 puntos como líderes del certamen, seguidos por Saprissa con 21, Cartaginés con 20 y Alajuelense con 18, por lo que les resulta imperativa una victoria. Los rojiamarillos vienen de perder 2-1 ante Saprissa en la última jornada.

¿Cómo llega Liberia? Copiado!

Los pupilos del paraguayo José Saturnino Cardozo suman tres partidos consecutivos sin perder, tras vencer a Sporting (1-0), empatar con Pérez Zeledón (1-1) y derrotar a Guadalupe FC (1-0).

Los guanacastecos son octavos con 12 unidades, luego de un arranque complicado.

¿Cuáles son los resultados de Herediano en su casa? Copiado!

El Team va por su sexta victoria en el torneo en el estadio Carlos Alvarado, donde ha sido intratable. En los anteriores cinco compromisos sumó 15 unidades y es el mejor equipo como local.

¿Cuáles son los resultados de Liberia fuera de casa? Copiado!

Para los pamperos será su sexto partido fuera del estadio Edgardo Baltodano. En los cinco juegos anteriores sumaron solo dos puntos, al empatar ante Alajuelense (2-2) y Pérez Zeledón (1-1), y perder frente a Guadalupe (2-1), San Carlos (1-0) y Cartaginés (2-1).

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Resultado entre ambos equipos en la primera vuelta Copiado!

Los liberianos ganaron 1-0 al Herediano con un tanto de Randy Ramírez. Fue la primera derrota en el certamen para los florenses.

¿Cuál es el costo de los boletos para ver el partido? Copiado!

Los boletos para el sector de sol valen ₡6.000 y los niños ingresan gratis. En el sector de sombra tienen un costo de ₡10.000. Entradas en la boletería de estadio Carlos Alvarado desde las 3 p.m.