Puro Deporte

Herediano cambia su ofensiva y aún resiente la baja de uno de sus jugadores más regulares

El Herediano se medirá al Municipal Liberia con variantes en su delantera

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano se enfrento a Pérez Zeledón por la jornada 9, Torneo de Clausura 2026.
El delantero Marcel Hernández, quien fue titular ante Guadalupe y Saprissa, quedará en banca ante el Municipal Liberia. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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