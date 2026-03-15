Herediano cambia su ofensiva y aún resiente la baja de uno de sus jugadores más regulares

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El delantero Marcel Hernández, quien fue titular ante Guadalupe y Saprissa, quedará en banca ante el Municipal Liberia.

El técnico del Club Sport Herediano, José Giacone, sabe que ya no hay margen de error si desean conservar el liderato del Torneo Clausura 2026 y por eso realizó variantes en la ofensiva.

Giacone apostó por innovar en su delantera al alinear como titulares a José de Jesús Tepa González y Jurguens Montenegro, dejando en banca al cubano Marcel Hernández, goleador del Team con cuatro anotaciones.

Los florenses tampco contarán con el volante Aarón Murillo, quien se encuentra lesionado y es sin duda una de sus bajas más sensibles. Murillo tampoco estuvo en el juego ante Saprissa e incluso se perderá la primera convocatoria del seleccionador nacional, el argentino Fernando Batista.

El Team alinea ante los pamperos con Dany Carvajal, Keyner Brown, Everardo Rubio, Haxzel Quirós, Darryl Araya, Sergio Rodríguez, Allan Cruz, Gabriel Sibaja, Elías Aguilar, Jurguens Montenegro y José de Jesús González.

En el banquillo florense quedaron Aarón Cruz, Marcel Hernández, Luis Ronaldo Araya, Yeltsin Tejeda, Eduardo Juárez, Keysher Fuller, Getsel Montes, Santiago Vargas, Yurguin Román y Rándall Leal.