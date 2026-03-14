Hay noticia de última hora con el arbitraje del juego Herediano vs. Liberia

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Herediano y Liberia se verán las caras a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado.

El juego entre Herediano y Municipal Liberia, que debe disputarse este sábado a las 8 p. m., sufrió un cambio de última hora en el arbitraje. El central del compromiso era Steven Madrigal, pero ahora impartirá justicia Bryan Cruz.

La información la dio a conocer la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), que explicó las razones del cambio.

“De parte de la Comisión de Arbitraje se informa que el árbitro Steven Madrigal presentó anoche un cuadro febril y malestar general, por lo que no podrá dirigir el partido”, señaló el ente.

Madrigal fue al hospital a recibir atención médica y fue incapacitado por tres días.

“Por esta razón será reemplazado por Bryan Cruz”, se lee.

Esto también generó que el oficial VAR ahora sea William Matus, ya que Bryan Cruz era el designado originalmente para esa función.

El partido entre Herediano y Liberia es uno de los de alto perfil de la jornada, debido a que los florenses están en la disputa por el primer lugar de la clasificación, mientras que los liberianos no pueden ceder terreno si tienen aspiraciones de clasificar.

El Team es líder con 22 unidades, mientras que Liberia está en el octavo puesto con 12 puntos. Los pamperos están a seis puntos de la zona de clasificación, ya que Alajuelense es cuarto con 18.