José Giacone no oculta su enojo ante la etiqueta que lo incomoda

José Giacone, técnico del Herediano, aseguró que los análisis periodísticos muchas veces no reflejan el trabajo que hace en sus equipos.

El técnico del Club Sport Herediano, el argentino José Giacone, se sinceró ante una pregunta que le incomoda, le molesta y que incluso siente que provoca que no se valore su trabajo.

En la previa del duelo ante Deportivo Saprissa, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, el estratega atendió a la prensa y, de alguna forma, encaró a los periodistas y a los aficionados, quienes aseguran que es un técnico defensivo.

El entrenador rojiamarillo es conocido por su trabajo, en el que busca el equilibrio entre una sólida defensa y la eficacia en ofensiva; sin embargo, con frecuencia se le etiqueta como un estratega defensivo.

José Giacone responde a quienes lo consideran defensivo

“A veces pienso que se menosprecia el trabajo que uno hace, porque los resultados están a la vista. Como entrenador me ha tocado ganar nueve títulos y todavía siguen diciendo que soy defensivo. A veces el análisis del periodista es etiquetar y entrar por ese lado. Y sí, a mí me molesta”, aseguró Giacone.

El timonel rojiamarillo afirmó que siempre busca que el equipo que dirige tenga una parte baja ordenada y que cometa la menor cantidad de errores, lo cual es muy diferente a ser defensivo.

“Tampoco es que sea ultraofensivo, pero lo que buscamos todos los técnicos es que no nos hagan goles y que nuestro equipo los anote. A veces me causa gracia cuando dicen que el técnico tiró el equipo atrás. Eso lo veo muy poco, porque todos queremos ganar.

Para el técnico argentino, los análisis periodísticos no son los correctos y de allí que se confunda qué es lo que se quiere plasmar e la cancha

“Hay zonas de presión que uno elige para cada partido. Si uno sabe que las características de los defensores rivales son lentas, tal vez invita al equipo rival a que ataque a mitad de cancha o a que tenga la salida para poder presionar y atacar, pero es estrategia, eso es otra cosa. A veces el análisis periodístico es muy pobre en la parte futbolística”, expresó Giacone.

José Giacone, técnico del Herediano, atendió a los medios previo al duelo ante Saprissa y defendió su trabajo