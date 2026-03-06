Puro Deporte

José Giacone no oculta su enojo ante la etiqueta que lo incomoda

José Giacone, técnico de Herediano, atendió a los medios previo al duelo contra Saprissa y defendió su trabajo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
06/02/2026/ fotos de Jose Giacone director técnico de Herediano durante rueda de prensa / foto John Durán
José Giacone, técnico del Herediano, aseguró que los análisis periodísticos muchas veces no reflejan el trabajo que hace en sus equipos. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoSaprissaTorneo Clausura
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.