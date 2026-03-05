Puro Deporte

José Giacone y el partido frente a Saprissa: ‘No es un Medford contra Giacone’

El Herediano expondrá su liderato al visitar al Saprissa el próximo domingo en el ‘Clásico del buen fútbol’

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
José Giacone Entrenador de Herediano Torneo Clausura 2026 Juego ante Guadalupe FC (0-2) 4 de marzo del 2026 Cortesía: Guadalupe
José Giacone se refirió al partido Saprissa-Herediano en la conferencia de prensa tras vencer a Guadalupe. (La Nación/Cortesía: Guadalupe)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
José GiaconeHeredianoTorneo Clausura 2026Saprissa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.