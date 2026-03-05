José Giacone y el partido frente a Saprissa: ‘No es un Medford contra Giacone’

José Giacone se refirió al partido Saprissa-Herediano en la conferencia de prensa tras vencer a Guadalupe.

Después de vencer este miércoles 0-2 a Guadalupe FC como visitante, el Club Sport Herediano tendrá una de sus salidas más complicadas el próximo 8 de marzo, cuando exponga su liderato ante el Deportivo Saprissa a partir de las 5 p. m. en el estadio Ricardo Saprissa.

Los florenses llegarán con 22 puntos tras 10 compromisos, mientras que los morados, que se miden este jueves en casa ante Sporting FC, suman 18 unidades, por lo que, de lograr una victoria, llegarían a 21.

“El Clásico del buen fútbol” podría consolidar al conjunto florense en la cima del Torneo Clausura 2026; sin embargo, un triunfo de los saprissistas los catapultaría a la primera posición, dejando atrás al equipo herediano.

Además, será el regreso de José Giacone a La Cueva tras su paso por Saprissa, donde ahora enfrentará al técnico Hernán Medford.

“A Hernán, como a todos los colegas, lo enfrento con el respeto de siempre y pensando en mi equipo. Generalmente, un gran sector de periodistas hace comparaciones entre los entrenadores. Para mí lo importante es mi equipo y obtener el mejor resultado”, explicó Giacone.

El estratega florense insistió en que el compromiso será muy complicado, ya que se trata del enfrentamiento entre dos equipos que vienen haciendo bien las cosas.

“Aquí no es Medford contra Giacone o Giacone contra Medford. Le tengo un gran respeto a Hernán y lo importante es que mi equipo presente su mejor versión para obtener un buen resultado”, reiteró Giacone.

El timonel del Team, pese a las constantes preguntas sobre su enfrentamiento ante Saprissa, prefiere hablar de su equipo y resaltar su buen momento.

Ganar de visita le dio confianza al Herediano

“Lo que viene es un clásico, un partido importante que convoca mucho. No queda más que seguir trabajando y mejorando. Hay que recuperar a los muchachos y tratar de ir al Saprissa a desplegar un buen juego y obtener un buen resultado”, afirmó Giacone.

Ante Saprissa no podrá contar con el defensor Everardo Rubio, quien sumó su quinta tarjeta amarilla. Además, es duda Aarón Murillo, tras sufrir un pisotón frente a Guadalupe y tener que salir de cambio.

En cuanto a la victoria frente a Guadalupe, el entrenador rescató el resultado como visitante, uno de los aspectos que tenía pendientes con el equipo.

“Rescato, en principio, el resultado, porque esta es una cancha muy difícil. Es un equipo que se está jugando todo y eso lo hace muy complicado. El hecho de haber ganado es muy positivo para nosotros, que debemos seguir sumando de a tres y mantener el liderato”, añadió Giacone.

Para mantener la diferencia de puntos o incluso aumentarla, Giacone explicó que el objetivo es seguir sumando para terminar como líderes la primera fase del torneo.

“Quiero felicitar a los jugadores, que han hecho un gran trabajo. Por momentos jugamos buen fútbol y en otros entramos en el juego de ellos, algo que yo no quería, sobre todo en una parte del segundo tiempo.

El técnico rojiamarillo aseguró que su equipo se encuentra motivado y es un buen momento para imponer sus condiciones como visitantes.

“Siempre hay cosas por mejorar y me parece que se va afianzando la idea de juego. Una de las cosas por mejorar era esa. Frente a Guadalupe volvimos a ganar de visita, como lo hicimos en el primer partido del campeonato ante Sporting, y eso es un aliciente para todos nosotros”, concluyó Giacone