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Herediano vs. Antigua: ¿A qué hora y por cuál canal ver el decisivo juego de la Copa Centroamericana?

El Herediano debe vencer al Antigua y esperar que el resultado entre Marathón y Real Estelí le favorezca

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Por Juan Diego Villarreal

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El Club Sport Herediano se juega este miércoles 26 de agosto su permanencia en la Copa Centroamericana 2026, cuando se enfrente al Antigua de Guatemala por la última fecha de la fase de grupos.








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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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