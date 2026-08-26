Herediano vs. Antigua: ¿A qué hora y por cuál canal ver el decisivo juego de la Copa Centroamericana?

El Club Sport Herediano se juega este miércoles 26 de agosto su permanencia en la Copa Centroamericana 2026, cuando se enfrente al Antigua de Guatemala por la última fecha de la fase de grupos.

Los florenses, con una participación irregular en el torneo de clubes de la región, llegan obligados a ganar, pero no dependen de sí mismos para clasificar, pues requieren una serie de combinaciones de resultados en el duelo Marathón y Real Estelí que se jugará en la misma hora.

El conjunto dirigido por Paulo César Wanchope busca dar un golpe sobre la mesa y dejar atrás un bache que lo mantiene contra las cuerdas en el certamen regional y con tres derrotas consecutivas en el Torneo Apertura 2026.

Aquí puede encontrar información de ambos equipos, detalles del compromiso y, más adelante, las alineaciones de ambos conjuntos, pues la nota se irá actualizando en tiempo real.

En su última presentación en la Copa Centramericana, el Herediano derrotó 0-2 al Real Estelí de Nicaragua. (Facebook Herediano/La Nación)

¿A qué hora y por qué canal puede ver el compromiso entre Herediano y Antigua por la Copa Centroamericana? Copiado!

El juego entre Herediano y Antigua será a las 6:30 p. m. en el INS Estadio (Nacional) y se podrá observar por ESPN.

¿Cómo llega el Herediano al duelo ante Antigua? Copiado!

El Herediano logró su primer triunfo en la Copa Centroamericana la semana pasada, al derrotar como visitante 0-2 al Real Estelí de Nicaragua en el Estadio Independencia. Ese resultado le permitió mantener sus opciones de avanzar a la segunda fase.

En sus anteriores compromisos, igualó 0-0 como local ante el Marathón de Honduras y perdió 1-0 contra el Alianza de El Salvador.

En el Torneo Apertura 2026, los rojiamarillos suman tres derrotas al hilo, tras caer 0-3 ante Alajuelense, 1-0 contra San Carlos y 0-3 frente a Sporting FC.

Además, con la contratación del técnico Paulo César Wanchope, el Herediano suma su tercer entrenador de la temporada, después de José Giacone y Jafet Soto, quien tuvo un interinato de dos partidos.

¿Cómo llega el Antigua al duelo ante Herediano? Copiado!

En la Copa Centroamericana, el Antigua ya está eliminado, al no sumar un solo punto en el torneo. Los chapines perdieron 2-1 contra Alianza, 0-2 ante Real Estelí y 0-3 frente al Marathón.

¿Cuál es el precio de los boletos para el partido entre Herediano y Antigua? Copiado!

Los boletos tendrán un valor de ¢5.000 en sombra general y ¢7.000 en platea. Por la compra de una entrada se obsequiará otra. Además, todo niño acompañado por un adulto ingresará gratis.

Las entradas pueden adquirirse en la página de passline y en la boletería del INS Estadio.

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¿Qué necesita el Herediano para clasificar? Copiado!

El Team no solo necesita ganar, sino hacerlo por la mayor cantidad de anotaciones posible, pues dependerá de la diferencia de goles para mantener sus opciones de clasificación. Un empate o una derrota lo dejarían fuera del certamen.

En el caso de hondureños y nicaragüenses, son los pinoleros quienes dependen de sí mismos para clasificarse. Si Real Estelí vence al Marathón, llegará a nueve puntos y continuará en la Copa Centroamericana, sin importar el resultado entre el Team y Antigua.

Si el Estelí empata, llegará a siete puntos y quedará con una diferencia de goles de +2. Este resultado obligaría al Herediano a vencer a los chapines por al menos dos goles para superar al Tren del Norte en la diferencia de goles.

Mientras tanto, si es el Marathón quien vence al Estelí por la mínima (1-0), quedará con siete puntos y una diferencia de goles de +3. Ese marcador obligaría a los florenses a vencer al Antigua por al menos 3-0 para superarlo en la diferencia de goles.

¿Cuáles son los criterios de desempate que prevalecen en la Copa Centroamericana cuando dos equipos empatan en puntos? Copiado!

Lo primero que se toma en cuenta es la diferencia de goles; posteriormente, los goles anotados. A continuación, se considera el duelo particular, seguido por las tarjetas amarillas y rojas y, finalmente, el ranking de clubes de la Concacaf.

Así está el Grupo B Copiado!

Equipo Partidos Diferencia Puntos Alianza 4 +1 9 Real Estelí 3 +2 6 Marathón 3 +2 4 Herediano 3 +1 4 Antigua 3 -6 0

Última fecha Copiado!