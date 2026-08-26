Jafet Soto hace un pedido especial a los heredianos de corazón y lanza un dardo a ‘programillas’

Jafet Soto confía en que los aficionados del Herediano asistan este miércoles al Estadio Nacional y apoyen al Team frente al Antigua por la Copa Centroamericana.

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, hizo un llamado a los seguidores del Team para que apoyen al club este miércoles 26 de agosto, cuando enfrenten al Antigua de Guatemala por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Mediante un Facebook Live en las redes sociales del Herediano, este martes, Jafet insistió en que los seguidores del club la importancia de asistir al INS Estadio (Nacional) para el partido, que arrancará a las 6:30 p. m.

Además, les recordó que, de los últimos cuatro torneos disputados por campeonato nacional, el conjunto rojiamarillo ha ganado tres.

“No es la primera vez que estamos en días grises. Confiemos en los jugadores. Debemos hacernos sentir en la Copa Centroamericana. Jugaremos en un estadio neutral, pero podemos hacerlo nuestro. Dios es grande y a sus hijos no nos deja solos. En este momento estamos completamente seguros de que podemos salir adelante”, comentó Soto.

El dirigente rojiamarillo indicó que en los últimos años han trabajado muy duro para concluir las obras del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero y aseguró que muy pronto llegarán a esa meta. Por ello, pidió a los seguidores del Team no dar un paso atrás y creer en el proyecto.

“Debemos unirnos y hacernos sentir en el Estadio Nacional. No por mí, sino por el Herediano, que tiene 105 años de historia. Debemos recordar las etapas exitosas. No podemos flaquear. El equipo nos necesita”, comentó Soto.

Para el jerarca florense, llegar a 32 campeonatos, lograr el bicampeonato y estar cerca de cumplir el anhelo de tener un nuevo estadio hacen que los equipos rivales vean al Herediano de una forma diferente.

“Nos convertimos en una amenaza por todo lo que hemos logrado. Llegar a 32 campeonatos fue un trabajo de todos y debemos sentirnos orgullosos”, declaró Soto.

El mandamás del Herediano también hizo un llamado a sus seguidores para que hagan caso omiso a las críticas hacia el equipo. “Hay que hacer oídos sordos a comentarios feos. ¿Y qué deben hacer? No los vean, porque les va a doler más. Algunos programillas no investigan; esos no los deben ver”.

Los boletos tienen un valor de ¢5.000 en sombra general y ¢7.000 en platea. Por la compra de una entrada se obsequiará otra. Además, todo niño acompañado por un adulto ingresará gratis.

Las entradas pueden adquirirse en la página de Passline y en la boletería del estadio.