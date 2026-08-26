Puro Deporte

Jafet Soto hace un pedido especial a los heredianos de corazón y lanza un dardo a ‘programillas’

El jerarca del Herediano, Jafet Soto, pidió a los seguidores del conjunto asistir al Estadio Nacional para alentar al equipo

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Añadir La Nación como fuente preferida en
conferencia de prensa Jafet Soto Molina Dt del Club Sport Herediano
Jafet Soto confía en que los aficionados del Herediano asistan este miércoles al Estadio Nacional y apoyen al Team frente al Antigua por la Copa Centroamericana. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jafet SotoHeredianoCopa CentroamericanaAntigua
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.