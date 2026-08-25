Jafet Soto dio una buena noticia a los heredianos en medio de tantas desilusiones

El paraguayo Fernando Lesme está muy cerca de poder debutar oficialmente con el Herediano, en el Torneo Apetura 2026.

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, dio una buena noticia a los seguidores florenses al confirmar que Fuerza Herediana ya está al día con el Ministerio de Hacienda y que está más cerca de llegar a un acuerdo por la deuda que mantiene la Asociación Club Sport Herediano.

Jafet lo confirmó este martes durante un Facebook Live, el cual realizó en las redes sociales del Team. Según explicó, existe la posibilidad de que el paraguayo Fernando Lesme obtenga el permiso de trabajo ante Migración y Extranjería esta misma semana.

De acuerdo con la página tributación.hacienda.go.cr, en su sección de consulta pública, Fuerza Herediana, grupo de inversionistas que asumió la administración del Club Sport Herediano en 2012, aparece al día con sus obligaciones tributarias.

No obstante, en la página del Ministerio de Hacienda, la Asociación Club Sport Herediano aparece como morosa y actualmente registra una deuda de ¢685.170.202. Para que el cuadro florense pueda inscribir a Lesme, debe concretarse un arreglo por la deuda pendiente.

Jafet Soto aseguró que esperan tener todo listo con Fernando Lesme esta semana. El futbolista ya está inscrito y únicamente necesitan tramitar el permiso ante Migración y Extranjería para obtener el aval y que pueda jugar el próximo domingo 30 de agosto, cuando Herediano visite al Cartaginés, a las 11 a. m., en el Estadio Rafael Fello Meza.

“Esperamos contar con toda la documentación para obtener su permiso y cumplir con la Dirección General de Migración, con respecto al cambio de patrono del jugador (la temporada pasada Lesme jugó para el Municipal Liberia). Si todo se da bien, podría jugar el domingo”, comentó Soto.

El jerarca florense también explicó que el club hace todo lo posible para contratar a otro delantero extranjero, como lo adelantó el gerente deportivo Gustavo Pérez. Una de las opciones sería el mexicano José de Jesús Godínez, quien fue campeón goleador con el Herediano en el Torneo Clausura 2024.

Jafet fue enfático en que Lesme quedó descartado para el duelo de la Copa Centroamericana frente al Antigua de Guatemala, este miércoles 26 de agosto en el INS Estadio (Nacional), debido a que la lista de jugadores debe enviarse a la Concacaf varios días antes del compromiso.

Los florenses se juegan este miércoles su permanencia en la Copa Centroamericana ante el Antigua de Guatemala, equipo al que deben derrotar y, además, esperar otros resultados. Además, el domingo se medirán con Cartaginés, luego de cosechar tres derrotas consecutivas: 0-3 ante Alajuelense, 1-0 frente a San Carlos y 0-3 contra Sporting FC.

La deuda del Herediano

Fuerza Herediana, ente que administra actualmente al Team, fue quien asumió las deudas de la Asociación Club Sport Herediano y negoció un arreglo de pago a 10 años con Hacienda. Este comenzó en 2015 y venció en noviembre de 2025.

Rándall Castro, presidente de la Asociación Club Sport Herediano, explicó a La Nación que el monto que aparece en el sistema es global y actualmente se realiza un estudio, debido a que, según la dirigencia florense, la deuda es menor a la que aparece registrada en la página del Ministerio de Hacienda.

Castro indicó que Fuerza Herediana solicitó un estudio conjunto con el Ministerio de Hacienda para revisar los recibos de los pagos realizados durante esos 10 años.

“Cuando se dio la migración del anterior sistema al actual, conocido como TRIBU-CR, algunos recibos no fueron tomados en cuenta o no aparecen en los registros, por lo que se intenta demostrar que el monto es mucho menor al que aparece en la página de Hacienda”, manifestó Castro.