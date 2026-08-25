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Jafet Soto dio una buena noticia a los heredianos en medio de tantas desilusiones

El jerarca del Herediano, Jafet Soto, habló en un Facebook Live sobre una situación que mantiene muy atenta a la afición rojiamarilla

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Por Juan Diego Villarreal
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El paraguayo Fernando Lesme está muy cerca de poder debutar oficialmente con el Herediano, en el Torneo Apetura 2026. (Esteban Bermudez/ebermudez)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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