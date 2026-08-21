¿Por qué Fernando Lesme no puede ser inscrito por Herediano un mes después de iniciado el campeonato?

El paraguayo Fernando Lesme fue presentado como jugador del Herediano el pasado 9 de julio, por el gerente deportivo Gustavo Pérez. Sin embargo, el delantero aún no ha podido ser inscrito en el Torneo Apertura 2026.

Un mes después de haber iniciado el Torneo Apertura 2026, el Club Sport Herediano continúa sin poder inscribir al delantero paraguayo Fernando Lesme, uno de sus principales fichajes para el certamen.

En primera instancia, el artillero guaraní indicó que el motivo era que el club Piratas de Veracruz retenía su ficha, al asegurar que había firmado un contrato y que, por lo tanto, debía presentarse con el equipo. Esa situación fue negada por el cuadro azteca.

Sin embargo, cuando el jugador resolvió su situación contractual, surgió otro problema para el Team: la morosidad ante el Ministerio de Hacienda. Esto impide que el club pueda tramitar el permiso de trabajo del futbolista ante Migración y Extranjería, documento necesario para inscribirlo ante el Comité de Competición.

La deuda pertenece a la Asociación Club Sport Herediano y corresponde a montos que se arrastran desde 1996, pero que actualmente son responsabilidad de Fuerza Herediana, empresa que administra el Club Sport Herediano desde 2013.

Fuerza Herediana asumió las deudas de la Asociación Club Sport Herediano y llegó a un arreglo de pago en 2015 por un plazo de 10 años con el Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con Randall Castro, presidente de la Asociación Club Sport Herediano, los pagos se cumplieron con normalidad hasta noviembre de 2025. Sin embargo, desde entonces, Fuerza Herediana y el Ministerio de Hacienda mantienen una diferencia respecto al monto pendiente y, hasta que no se llegue a un acuerdo, el club se mantendrá como moroso.

La Nación consultó al departamento de prensa del Ministerio de Hacienda, mediante un correo electrónico, cuál es el monto que adeuda la Asociación Club Sport Herediano y si efectivamente Fuerza Herediana y el Ministerio realizan un estudio sobre la cifra señalada por la dirigencia.

El departamento de prensa respondió vía correo electrónico a este medio que la información podía consultarse en la sección Situación Tributaria, en el apartado TRIBU-CR, del sitio web del Ministerio de Hacienda.

En la página del Ministerio, efectivamente, la Asociación Club Sport Herediano aparece como morosa y actualmente registra una deuda de ¢685.170.202.

En el sitio se detalla que los montos publicados de cada deuda tributaria corresponden al monto principal de la deuda y sus intereses al momento de la consulta. Los intereses y la morosidad pueden variar según el día efectivo de pago.

Fernando Lesme ha tenido que observar los partidos del Herediano, desde el palco del estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, al no poder ser inscrito por el club. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Recibos que deben sumarase

De acuerdo con el jerarca de la Asociación, el monto que aparece en el sistema es global y actualmente se realiza un estudio, debido a que, según la dirigencia florense, la deuda es menor a la que aparece registrada en la página del Ministerio de Hacienda.

De acuerdo con el presidente de la Asociación, Fuerza Herediana solicitó un estudio conjunto con el Ministerio de Hacienda con el fin de revisar los recibos de los pagos realizados durante estos 10 años.

“Cuando se dio la migración del anterior sistema al actual, conocido como TRIBU-CR, algunos recibos no fueron tomados en cuenta o no aparecen en los registros, por lo que se intenta demostrar que el monto es mucho menor al que aparece en la página de Hacienda”, explicó Castro.

Para el dirigente rojiamarillo, ese procedimiento se viene desarrollando de forma conjunta durante los últimos meses. Fuerza Herediana entrega los recibos que posee con el fin de demostrar los pagos que se han efectuado, para que sean agregados al sistema y contabilizados.

“Mientras no se termine de realizar el estudio, el equipo aparecerá como moroso y no se podrá inscribir a Fernando Lesme, porque ante Migración y Extranjería uno de los requisitos es que el club no tenga deudas con el Estado”, aseguró Castro.

En el caso de los futbolistas extranjeros que están debidamente inscritos y habilitados, como los mexicanos Sergio Rodríguez y Everardo Rubio, así como el hondureño Getsel Montes, al no cambiar de patrono no tuvieron problemas para ser inscritos para el campeonato.

“Tenemos claro que es un procedimiento meticuloso y lleva su tiempo. Para el Herediano es importante resolverlo porque la deuda, una vez que se finalice el estudio y se tengan los datos, será menor. Pero está claro que mientras no se resuelva, el equipo estará moroso y no podrá inscribir extranjeros”, declaró Castro.

De momento, la dirigencia del Herediano no puede inscribir a Fernando Lesme ni a ningún otro extranjero hasta que se resuelva el estudio sobre el monto adeudado. Por lo tanto, el club deberá esperar hasta conocer la resolución final.

La situación es más crítica luego de la salida de su delantero estelar, Marcel Hernández, pues el club necesita con urgencia un delantero “9″.