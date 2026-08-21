Fútbol

¿Por qué Fernando Lesme no puede ser inscrito por Herediano un mes después de iniciado el campeonato?

Fuerza Herediana busca llegar a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda tras un arreglo de pago por una deuda pendiente

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Por Juan Diego Villarreal
Presentación de jugadores del Club Sport Herediano
El paraguayo Fernando Lesme fue presentado como jugador del Herediano el pasado 9 de julio, por el gerente deportivo Gustavo Pérez. Sin embargo, el delantero aún no ha podido ser inscrito en el Torneo Apertura 2026. (JOHN DURAN/John Durán)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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