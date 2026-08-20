Puro Deporte

Herediano confirma a su nuevo entrenador para el Torneo Apertura 2026

El Herediano tendrá a Paulo César Wanchope en el banquillo; debutará este sábado ante Sporting FC

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Por Juan Diego Villarreal
Paulo César Wanchope Entrenador del Herediano Torneo Apertura 2026 20 de agosto del 2026 Facebook del Herediano
Paulo César Wanchope será el tercer entrenador del Herediano en el Torneo Apertura 2026. (Facebook del Herediano/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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