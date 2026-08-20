Herediano confirma a su nuevo entrenador para el Torneo Apertura 2026

Paulo César Wanchope será el tercer entrenador del Herediano en el Torneo Apertura 2026.

El Club Sport Herediano anunció este jueves 20 de agosto, en sus redes sociales, a su nuevo entrenador para el Torneo Apertura 2026.

Los florenses confirmaron la llegada de Paulo César Wanchope, quien por tercera ocasión se hará cargo del banquillo florense. Junto al exdelantero se incorporará Carlos Villalobos como su asistente técnico.

“El Club Sport Herediano da la bienvenida a Paulo César Wanchope Watson como su nuevo entrenador para el Torneo Apertura 2026”, indicó el club en un boletín.

En el mismo agregó: “Le damos la bienvenida a un entrenador con ADN rojiamarillo, quien se forjó en nuestra institución desde su etapa como jugador”.

Paulo Wanchope regresa al Herediano

Wanchope será presentado este jueves al plantel, dirigirá su primera práctica y tendrá su primer reto este sábado 22 de agosto, cuando los florenses se midan al Sporting FC, a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El miércoles 26 de agosto, el Team se medirá al Antigua de Guatemala por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, a las 6:30 p. m., en el INS Estadio (Nacional). Los florenses están obligados a ganar para mantener sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

Wanchope será el tercer entrenador del conjunto rojiamarillo en la actual temporada. El argentino José Giacone realizó la pretemporada y, tras ganar la Supercopa ante Alajuelense y la Recopa ante Saprissa, tuvo un mal arranque en el campeonato local y fue destituido después de tres partidos, tras caer 0-3 ante Alajuelense.

Además, en la Copa Centroamericana, Herediano igualó como local 0-0 ante el Marathón de Honduras y perdió 1-0 frente al Alianza de El Salvador.

Tras el despido de Giacone, Jafet Soto tomó las riendas del equipo y solo estuvo al frente del plantel durante dos partidos. Perdió ante San Carlos (1-0) en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada, y derrotó al Real Estelí (1-2) como visitante.

Paulo César Wanchope, de 50 años y formado como futbolista en las ligas menores del Herediano, se sentará por tercera ocasión en el banquillo florense.

Su primera etapa como estratega rojiamarillo se dio entre 2008 y 2009, cuando dirigió un total de 30 partidos oficiales. En ese ciclo acumuló 11 victorias, nueve empates y 10 derrotas.

Volvió a asumir el cargo en 2018, pero solo estuvo 37 días al frente del equipo. Dirigió 10 partidos oficiales entre el torneo local y la Liga Concacaf, con un balance de tres victorias, dos empates y cinco derrotas, antes de ser sustituido.

En nuestro país, Paulo César Wanchope también estuvo al frente del Municipal Pérez Zeledón, el Cartaginés en dos ocasiones y el Deportivo Saprissa.

También fue asistente de Jorge Luis Pinto en el Mundial de Brasil 2014 y, como entrenador de la Selección Nacional, ganó la Copa Uncaf en setiembre de 2014.