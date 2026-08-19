Fútbol

Paulo César Wanchope habló sobre el Herediano: ‘Ese banquillo es bien caliente’

Paulo Wanchope ‘tuvo’ que hablar públicamente sobre su inminente llegada al Herediano, club que tiene todo listo para anunciarlo como nuevo DT

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Por Esteban Valverde
28/09/2023 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió a la Liga Deportiva Alajuelense, en partido de la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana de CONCACAF.
Paulo Wanchope dirigió en el pasado a Cartaginés, Saprissa, Uruguay de Coronado, Herediano y Pérez Zeledón. (Rafael Pacheco Granados)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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