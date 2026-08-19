Paulo César Wanchope habló sobre el Herediano: ‘Ese banquillo es bien caliente’

Paulo Wanchope dirigió en el pasado a Cartaginés, Saprissa, Uruguay de Coronado, Herediano y Pérez Zeledón.

Paulo César Wanchope, entrenador que tiene todo listo para dirigir al Herediano, también es panelista de la cadena ESPN, donde participó en un programa y no pudo evitar que le preguntaran por su llegada al club rojiamarillo.

Cuando Chope recibió el cuestionamiento, primero se mostró muy sorprendido, pero seguidamente adelantó que está analizando una serie de detalles importantes por la clase de banquillo que tomaría.

“Eso no estaba en el plan del programa”, dijo entre risas.

“Hay un rumor, es grande, pero bueno, hay muchos detalles que hay que ver porque todos conocemos lo que es el Herediano. También sabemos la exigencia y que ese banquillo es bien caliente. De momento, toca esperar y ver algunos detalles”, agregó.

Wanchope llegaría al banco florense luego de la salida de José Giacone y un interinato de Jafet Soto de dos partidos.

“Vamos a ver... Vamos a ver... Si seguimos aquí. Si me voy, espero dejar buenos amigos y, sobre todo, que la crítica no sea tan dura”, declaró.

Por último, tuvo palabras sobre el análisis que hace en el programa de ESPN, ya que recuerda cómo lo trataron cuando estuvo en otros equipos.

“Hace un tiempo atrás, cuando estuve en otros equipos, pues ahí escuché algunas cosas, pero no pasa nada”, finalizó entre risas.