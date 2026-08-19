Puro Deporte

Paulo César Wanchope llegará por tercera ocasión al banquillo del Herediano

Paulo César Wanchope fue elegido para sustituir a Jafet Soto, quien dirigió dos partidos al Team tras la destitución de José Giacone

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Por Juan Diego Villarreal
Paulo César Wanchope estuvo al frente del Club Sport Herediano por última vez en el 2018. (Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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