Paulo César Wanchope llegará por tercera ocasión al banquillo del Herediano

Paulo César Wanchope estuvo al frente del Club Sport Herediano por última vez en el 2018.

No era el entrenador que más opciones tenía para hacerse cargo del Club Sport Herediano; sin embargo, Paulo César Wanchope será el nuevo director técnico del Team, según comentó a La Nación una fuente cercana al club.

En las últimas horas, Wanchope tomó fuerza para sustituir a Jafet Soto, luego de que no se llegara a un acuerdo con el paraguayo José Saturnino Cardozo, quien era una de las opciones más fuertes para dirigir a los florenses.

Wanchope, de 50 años, quien se formó como futbolista en las ligas menores del Team, se sentará por tercera oportunidad en el banquillo del cuadro florense.

Su primera etapa como entrenador rojiamarillo se dio entre 2008 y 2009, cuando dirigió un total de 30 partidos oficiales. En ese ciclo acumuló 11 victorias, nueve empates y 10 derrotas.

En su segunda etapa, en 2018, solo estuvo 37 días al frente del equipo. Dirigió 10 partidos oficiales, entre el torneo local y la Liga Concacaf, con un balance de tres victorias, dos empates y cinco derrotas, antes de ser sustituido.

Paulo César Wanchope también dirigió al Municipal de Pérez Zeledón, Cartaginés y Saprissa. Además, fue asistente de Jorge Luis Pinto en el Mundial de Brasil 2014. Como entrenador interino de la Tricolor, en setiembre de 2014 ganó la Copa Centroamericana.

Wanchope y las opciones

El presidente y actual entrenador del Team, Jafet Soto, comentó la semana anterior que solo estaría al frente del plantel durante dos partidos, tras la destitución de José Giacone, quien fue separado del cargo luego de perder 0-3 ante Alajuelense.

Giacone ganó el Torneo Apertura 2026, así como la Supercopa y la Recopa, pero los malos resultados en la liga local y en la Copa Centroamericana le costaron el puesto.

La dirigencia de Fuerza Herediana tomó la decisión de buscar al sustituto de Jafet Soto y, entre las opciones, el nombre de Jeaustin Campos tomó fuerza.

Campos, quien tiene un año más de contrato con el Real España de Honduras, aseguró en diferentes medios de ese país que le adeudan salarios.

El timonel costarricense ha mostrado su inconformidad e incluso ya renunció en dos ocasiones por la misma situación, aunque finalmente no concretó su salida. Su nombre estuvo en la palestra, pero finalmente no se concretó su llegada.

Jeaustin pidió permiso a su club para viajar a Costa Rica, para realizar trámites relacionados con la reposición de documentación extraviada en San Pedro Sula, Honduras, mientras que su asistente, Hugo Viegas, quedó al frente del plantel.

Este martes, el comunicador hondureño Álvaro de la Rocha comentó en sus redes sociales que Jeaustin Campos continuaría en el Real España al menos hasta diciembre, quedando descartada su vinculación con el Team.

Por su parte, el paraguayo José Saturnino Cardozo también era candidato para dirigir al Herediano, después de su paso por Municipal Liberia.

No obstante, la situación del Team, que no puede inscribir extranjeros debido a una deuda con el Ministerio de Hacienda, habría pesado en la decisión del club, aunque el estratega guaraní estaba dispuesto a regresar a Costa Rica.

Al parecer, Cardozo sostuvo una reunión virtual este martes con Jafet Soto, pero no lograron llegar a un acuerdo ni solventar las diferencias entre ambas partes. Supuestamente, José Saturnino quería contar con su propio cuerpo técnico, algo que no estaba entre las opciones de Fuerza Herediana.

Tras descartarse las opciones de Jeaustin Campos y José Saturnino Cardozo, tomó fuerza el nombre de Paulo César Wanchope, quien finalmente fue elegido para asumir la dirección técnica del Herediano.