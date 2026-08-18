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Real Estelí vs. Herediano: ¿A qué hora y en qué canal se juega el Team la vida en la Copa Centroamericana?

El Real Estelí y el Herediano se miden esta noche en el Estadio Independencia de Estelí, Nicaragua, por la Copa Centroamericana

Por Juan Diego Villarreal
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El Club Sport Herediano afronta este martes 18 de agosto un decisivo compromiso ante el Real Estelí de Nicaragua, por la Copa Centroamericana.








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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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