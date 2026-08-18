Real Estelí vs. Herediano: ¿A qué hora y en qué canal se juega el Team la vida en la Copa Centroamericana?

El Club Sport Herediano afronta este martes 18 de agosto un decisivo compromiso ante el Real Estelí de Nicaragua, por la Copa Centroamericana.

Los florenses llegan obligados a conseguir un buen resultado debido a los malos resultados que han obtenido en el arranque del certamen regional, que los tiene al borde del abismo, frente a un ‘Tren del Norte’ que lleva paso perfecto.

El cuadro florense también llega urgido de una victoria tras un mal arranque del Torneo Apertura 2026, que ya le costó el puesto al técnico José Giacone, quien llevó al plantel al campeonato del Torneo Clausura 2026.

En esta nota podrá encontrar el horario y los principales detalles del compromiso, así como las alineaciones una vez que se anuncien, pues se irá actualizando en tiempo real.

El defensor Darryl Araya y el técnico Jafet Soto, este lunes durante el reconocimiento de cancha del Estadio Independencia, en Estelí, Nicaragua. (Facebook Herediano/La Nación)

¿A qué hora y por qué canal podrá observar el duelo entre Real Estelí y Herediano por la Copa Centroamericana? Copiado!

El juego entre Real Estelí y Herediano, por la Copa Centroamericana, está programado para las 9 p. m. en el Estadio Independencia, en Estelí. El encuentro se podrá observar por ESPN, canal oficial del certamen, y la plataforma Disney+.

¿Cómo llega el Real Estelí? Copiado!

El ‘Tren del Norte’ es el líder del Grupo B con seis puntos, tras vencer 0-2 al Antigua de Guatemala como visitante y derrotar 3-1 al Alianza de El Salvador en casa.

¿Cómo llega el Herediano? Copiado!

El Team, por su parte, no ha ganado en el certamen y tampoco ha marcado goles. Como local empató 0-0 con el Marathón de Honduras y cayó 1-0 ante el Alianza de El Salvador.

El Herediano realizó este lunes el reconocimiento de cancha del Estadio Independencia, donde entrentará al Real Estelí de Nicaragua, por la Copa Centroamericana. (Facebook Herediano/La Nación)

¿Qué necesita el Real Estelí para clasificar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana? Copiado!

Los nicaragüenses asegurarían su clasificación a la segunda fase con un triunfo ante los florenses. También pueden avanzar con un empate, siempre y cuando el Marathón derrote este miércoles al Alianza.

¿Qué necesita el Herediano para clasificar a la siguiente fase de la Copa Centroamericana? Copiado!

Los rojiamarillo no tienen otro camino que vencer en sus dos últimos compromisos de la Copa Centroamericana al Real Estelí y al Antigua de Guatemala para sumar siete puntos y esperar que el Real Estelí y el Alianza no sumen en sus siguientes compromisos ante el Marathón de Honduras.

Al Real Estelí le quedan los duelos ante Herediano y Marathón, mientras que al Alianza solo le resta el compromiso del miércoles ante los hondureños.

⚽️🔛 ¡¡¡HOY JUEGA EL TREN!!! 🚂🇦🇹



🏆 Copa Centroamericana

🆚 CS Herediano

🏟 Estadio Independencia • ⏰ 9:00 PM

🎥 ESPN • Disney+ 📡

🤝 @LAFISENicaragua

🔴⚪ #VAMOSTREN pic.twitter.com/OsSjpZBGRC — Real Estelí FC (@realestelifc) August 18, 2026

¿Cómo está el duelo particular entre Real Estelí y Herediano por torneos internacionales? Copiado!

Los nicaragüenses tienen la ventaja, pues en dos oportunidades han eliminado a los florenses.

En 2020, el Real Estelí derrotó 0-1 al Team en el Estadio Nacional, por los octavos de final de la entonces denominada Liga Concacaf, y lo dejó fuera del certamen sorpresivamente. El duelo por el boleto se decidió en un solo compromiso.

Mientras tanto, en la Copa Centroamericana de 2024, el Team igualó 0-0 con el Real Estelí en el Estadio Independencia, en las semifinales. En el juego de vuelta, disputado en el estadio Rafael ‘Fello’ Meza, de Cartago, ambos equipos empataron 2-2 y los ticos volvieron a quedar eliminados, esta vez por el criterio del gol de visitante.

¿Cuál es la mejor participación del Real Estelí en la Copa Centroamericana? Copiado!

En dos oportunidades disputó la final. En las ediciones de 2023 y 2024 enfrentó a Alajuelense, pero en ambas perdió ante los manudos.

¿Cuál es la mejor participación del Herediano en la Copa Centroamericana? Copiado!

En las ediciones de 2023 y 2024 llegó hasta las semifinales, pero cayó ante Alajuelense en los lanzamientos de penal y ante el Real Estelí por el criterio del gol de visitante, tras igualar ambos compromisos.

Así está el Grupo B Copiado!