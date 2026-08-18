Un Herediano contra las cuerdas está más que obligado a vencer al Real Estelí por la Copa Centroamericana

Real Estelí elminó al Herediano en las semfinales de la Copa Centroamericana del 2024, en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago.

Para el Club Sport Herediano no hay otro camino que ganar este martes ante el Real Estelí de Nicaragua, en el Estadio Independencia, a partir de las 9 p. m., para mantener sus opciones de clasificarse a la segunda ronda de la Copa Centroamericana.

Un empate o una derrota dejarían eliminado al conjunto florense en la primera fase del torneo de clubes de la región, por segundo año consecutivo, lo que significaría un nuevo fracaso para el Team, que tampoco tendría oportunidad de disputar la Liga de Campeones de la Concacaf el próximo año.

En el actual certamen, los florenses solo suman un punto, tras igualar 0-0 como locales ante el Marathón de Honduras y caer 1-0 frente al Alianza de El Salvador en el estadio Cuscatlán, en San Salvador.

Actualmente, el Grupo B lo comanda el Real Estelí, con seis puntos y una diferencia de goles de +4, seguido por Alianza, también con seis puntos y una diferencia de 0. Marathón suma cuatro, Herediano uno y Antigua, cero unidades.

A los florenses les quedan dos compromisos: el de este martes ante el Real Estelí y el próximo miércoles 26 de agosto ante Antigua, a las 6:30 p. m., de momento programado en el INS Estadio (Nacional).

El cuadro rojiamarillo, de triunfar en ambos duelos que le restan, llegaría a siete puntos. Ahora bien, si el Real Estelí empata frente al Team, sepultaría las aspiraciones de los ticos de avanzar de ronda, pues lo máximo a lo que llegarían sería a cinco puntos.

Si el Team sale vencedor, llegaría a cuatro puntos y recibiría a Antigua, el peor equipo del grupo, que hasta esta jornada no ha puntuado.

Los florenses también dependen de los resultados del Marathón de Honduras. Si los catrachos vencen en casa al Alianza y al Real Estelí, dejaría a ambos equipos con seis puntos, lo que abriría las puertas al Herediano, que con dos victorias llegaría a siete unidades, mientras los hondureños sumarían 10 puntos.

De ahí la importancia del duelo ante los pinoleros, pues no hay mañana para los costarricenses.

De acuerdo con el técnico del Team, Jafet Soto Molina, a su arribo a Managua, Nicaragua, el domingo, su equipo se juega la vida y no hay mañana.

“El partido contra Estelí lo vemos como una final y así lo vamos a jugar. Obviamente, todo golpea, pero no es nuestra primera vez en este tipo de situaciones, por lo que tenemos que sacar la mayor experiencia. Tenemos un equipo que sabe levantarse de todo eso y esperemos en Dios que así sea”, comentó Soto.

Sin triunfos ante Estelí

En lo que respecta a los duelos particulares entre el Real Estelí y el Herediano por torneos regionales, los nicaragüenses tienen la ventaja, pues en dos oportunidades han eliminado a los florenses.

En 2020, el Real Estelí venció 0-1 al Team en el Estadio Nacional, por los octavos de final de la entonces denominada Liga Concacaf, y lo dejó fuera del certamen sorpresivamente. El duelo por el boleto se decidió en un solo compromiso.

Mientras tanto, en la Copa Centroamericana de 2024, el Team igualó 0-0 con el Real Estelí en el Estadio Independencia, en las semifinales. En el juego de vuelta, disputado en el estadio Rafael Fello Meza, de Cartago, ambos equipos empataron 2-2 y los ticos volvieron a quedar eliminados, esta vez por el criterio del gol de visitante.

“Nos hemos enfrentado muchas veces, en todas las etapas. Actualmente están dirigidos por un gran entrenador, Diego Martín Vásquez; por algo es el campeón. Es un partido en el que nos conocemos, pero tenemos la capacidad para pelear y luchar ante un gran equipo”, aseguró Soto.

El Real Estelí también es un dolor de cabeza para el Deportivo Saprissa en la Copa Centroamericana. En los cuartos de final de 2023, el Real Estelí derrotó a los morados 1-0 y, en la vuelta, igualaron 2-2 en el Estadio Ricardo Saprissa, dejando fuera a los saprissistas.

En 2024, el Real Estelí volvió a dar cuenta de los morados al vencerlos 2-1 en el Estadio Independencia, en fase de grupos. Los saprissistas tampoco han podido derrotar a los pinoleros en el torneo de clubes del istmo.

Quien sacó la cara por el fútbol costarricense fue Liga Deportiva Alajuelense, que en las ediciones de 2023 y 2024 le ganó la final al Real Estelí.

En la primera final, en 2023, la Liga goleó 0-3 al Estelí como visitante y, como local, igualó 1-1 en el estadio Alejandro Morera Soto para quedarse con el cetro. Un año después se repitió la final y, esa vez, los manudos empataron 1-1 en territorio nicaragüense y, en el Morera Soto, ganaron 2-1 para lograr el bicampeonato.