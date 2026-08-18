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Un Herediano contra las cuerdas está más que obligado a vencer al Real Estelí por la Copa Centroamericana

El Herediano debe vencer al Real Estelí este martes para mantener sus aspiraciones de avanzar en la Copa Centroamericana

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Por Juan Diego Villarreal
31/10/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Herediano recibió a Real Estelí de Nicaragua, en partido de vuelta de la semifinal por la Copa Centroamericana de Concacaf. Jafet Soto y sus asistentes, Víctor Núñez, Pablo Salazar y Jewison Bennette no podían entender lo que estaba pasando en la cancha. Foto: Rafael Pacheco Granados
Real Estelí elminó al Herediano en las semfinales de la Copa Centroamericana del 2024, en el estadio Rafael Fello Meza de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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