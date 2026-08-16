Puro Deporte

Herediano enfrentará un partido crucial en medio de dudas, errores y falta de gol

Jugadores del Herediano se sinceraron tras la derrota ante San Carlos y desmenuzaron sus falencias de cara al duelo ante Real Estelí

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Por Juan Diego Villarreal
23/07/2026, Heredia, Estadio Carlos Alvarado, partido de la jornada 1 del torneo de apertura 2026 entre el Club Sport Herediano y el Puntarenas FC.
Aarón Murillo y Haxzel Quirós, en un calentamiento en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, previo a su partido ante el Puntarenas FC, en el arranque del Torneo Apertura 2026. (Jose Cordero/José Cordero)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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