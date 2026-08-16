Herediano enfrentará un partido crucial en medio de dudas, errores y falta de gol

Aarón Murillo y Haxzel Quirós, en un calentamiento en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, previo a su partido ante el Puntarenas FC, en el arranque del Torneo Apertura 2026.

Los integrantes del Club Sport Herediano salieron cabizbajos. La derrota 1-0 ante San Carlos, en su visita al estadio Carlos Ugalde Álvarez, de Ciudad Quesada, fue el cierre de una semana para el olvido del actual campeón nacional.

La destitución del técnico José Giacone, quien fue sustituido por Jafet Soto, y la intempestiva salida de Marcel Hernández, aunado a los malos resultados, dejan a un plantel tocado anímicamente a las puertas de una de las visitas más importantes de la temporada.

El Team enfrentará este martes 18 de agosto al Real Estelí de Nicaragua por la Copa Centroamericana, a las 9 p. m., en el Estadio Independencia.

Los florenses, con apenas un punto en el certamen regional tras igualar 0-0 con Marathón de Honduras en casa y caer 1-0 frente al Alianza de El Salvador como visitantes, no tienen otro camino que sacar el triunfo para aspirar a una posible clasificación a la segunda ronda en la última fecha.

Así lo saben los futbolistas, quienes son conscientes de las falencias que presenta el plantel, como la falta de gol. El equipo apenas ha marcado dos tantos en los cuatro compromisos del certamen nacional y ninguno en el torneo centroamericano.

El volante mexicano Sergio Rodríguez no puso excusas y, sin tapujos, desnudó los errores que ha cometido el equipo a lo largo de la temporada.

“No estamos haciendo bien las cosas, nos estamos equivocando mucho. Los goles en contra son errores nuestros. Tenemos que mejorar, no se dan los resultados y no hay de otra más que dar la cara y pensar en lo que viene”, aseguró Rodríguez.

El volante azteca insiste en que se equivocan no solo en defensa, sino también en la ofensiva, donde es evidente la falta de un delantero centro, problema que se acrecentó con la salida de Marcel Hernández.

“No hay pretexto, pero no tenemos un ‘9’. No tenemos esa referencia en el ataque. No es pretexto, pero es una realidad. Para enfrentar al Estelí tenemos que unirnos, hacernos fuertes, levantar la cabeza y jugar con el cuchillo entre los dientes, porque no tenemos otro camino que levantarnos”, admitió Rodríguez.

No les está alcanzando

Para el mediocampista Aarón Murillo, los cambios en el camerino no le gustan a nadie, pero deben aceptarlos, más aún porque el plantel no viene jugando bien y, a pesar del mal momento, no pueden bajar la cabeza.

“Creo que es un tema difícil decir qué está pasando. Es claro que no estamos anotando, que nos hace falta un ‘9’, ese jugador que para todo equipo es un desahogo, que está arriba, al estilo de Marcel (Hernández) o Fernando Lesme, quien no ha sido inscrito por temas administrativos. Falta ese jugador que pelea arriba con los centrales. Eso nos pasa factura”, recalcó Murillo.

Para Elías Aguilar, pese al esfuerzo en la cancha, no están encontrando el camino y los malos resultados son parte del mal momento que atraviesa el plantel.

“Debemos ser más autocríticos, ser humildes, aceptar que no nos está alcanzando y debemos trabajar más. No estamos bien, pero hay situaciones que debemos hablarlas en el camerino, porque como capitanes no podemos hablar de estas cosas fuera del camerino”, declaró Aguilar.