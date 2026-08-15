Herediano se pronuncia tras presunto altercado entre periodista Kristian Mora y exjugador del club

Jean Scott, exjugador del Herediano, estuvo en la Copa del Mundo 2026.

En un comunicado de prensa, el Club Sport Herediano se pronunció este sábado 15 de agosto sobre el presunto altercado que protagonizaron el exjugador florense Jean Scott y el periodista de Fox Kristian Mora.

En la misiva, el Team se solidarizó y respaldó a Scott, quien actualmente realiza contenido sobre el cuadro florense en sus redes sociales personales, y aseguró que su departamento legal analizará lo sucedido con el propósito de determinar eventuales acciones legales.

El enfrentamiento verbal entre Scott y Mora se produjo tras el partido entre San Carlos y Herediano, disputado en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, de Ciudad Quesada.

“El Club Sport Herediano rechaza de manera categórica cualquier manifestación de violencia, intimidación o agresión, dentro o fuera de los estadios.

“Lamentamos profundamente lo sucedido con Jean Scott al finalizar el encuentro disputado ante San Carlos en el Estadio Carlos Ugalde. Jean es exjugador de nuestra institución, aficionado herediano y, sobre todo, una persona cercana y querida dentro de nuestra familia rojiamarilla”.

En el boletín florense se agregó: “El fútbol debe ser siempre un espacio de respeto y convivencia. Ninguna diferencia, opinión o resultado deportivo justifica los insultos, las amenazas o cualquier forma de violencia”.

La misiva finaliza con el respaldo al futbolista: “Desde el Club Sport Herediano expresamos nuestra solidaridad y respaldo a Jean. Asimismo, nuestro departamento legal analiza lo sucedido con el propósito de determinar las acciones legales correspondientes”.

Kristian Mora no respondió un mensaje de La Nación enviado este sábado para que se refiriera al tema.