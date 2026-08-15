Puro Deporte

Herediano se pronuncia tras presunto altercado entre periodista Kristian Mora y exjugador del club

El Club Sport Herediano también interviene en la polémica con el periodista Kristian Mora y advierte de posibles medidas legales

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Por Juan Diego Villarreal
Jean Scott Exjugador del Herediano Altercado con Kristian Mora 15 de agosto del 2026 Facebook de Jean Scott
Jean Scott, exjugador del Herediano, estuvo en la Copa del Mundo 2026. (Facebook de Jean Scott/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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