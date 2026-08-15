Puro Deporte

Exjugador del Herediano denuncia presuntas ofensas y amenazas de periodista Kristian Mora

El exjugador del Club Sport Herediano tuvo un altercado con el periodista Kristian Mora al finalizar el partido entre San Carlos y los florenses

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal
Kristian Mora y Jean Scott Enfrentamiento en el estadio Carlos Ugalde de Ciudad Quesada 15 de agosto Fotografía: La Nación/FacebookJean Scott
Kristian Mora y Jean Scott tuvieron un altercado el viernes en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada, San Carlos. (Fotografía: La Nación/FacebookJean Scott/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jean ScottKristian moraEnfrentamiento verbal
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.