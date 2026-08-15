Exjugador del Herediano denuncia presuntas ofensas y amenazas de periodista Kristian Mora

Kristian Mora y Jean Scott tuvieron un altercado el viernes en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, en Ciudad Quesada, San Carlos.

El exjugador del Club Sport Herediano Jean Scott denunció en sus redes sociales un presunto altercado que tuvo este viernes 14 de agosto con el periodista y narrador de la cadena Fox Kristian Mora.

En los últimos meses, Jean Scott comenzó a subir contenido a sus redes sociales sobre los pormenores y resultados del Team en el campeonato nacional, además de asistir a estadios y conferencias de prensa del club.

Luego de concluir el partido en el que Herediano perdió 1-0 ante San Carlos, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, de Ciudad Quesada, Jean Scott se disponía a grabar su intervención cuando se produjo la situación que terminó con insultos y reclamos entre Scott y Kristian Mora.

En el video que publicó en sus redes sociales, Scott indicó que el enfrentamiento se dio por una publicación que realizó días atrás, en la que habló de una supuesta deuda de Mora con el Ministerio de Hacienda.

“Ayer, después del San Carlos-Herediano, en el Carlos Ugalde, me tocó vivir una situación bastante complicada. Recibí insultos de una persona. Esa misma persona me encaró”, indicó Scott.

“No fue un aficionado de un equipo, fue un periodista, un profesional de la comunicación como lo es Kristian Mora, quien tiene ciertas diferencias conmigo por una publicación que hice en redes sociales días atrás”, agregó.

Más adelante, en su intervención, Jean Scott añadió: “Y ayer optó por la violencia, optó por encararme, por insultar a mi mamá. Fue el primer insulto que a él le nació decirme y me parece una situación lamentable que un profesional de la comunicación, una figura pública como es él, llegue a buscar una pelea en un estadio, en un recinto deportivo”.

Más adelante, el exjugador agregó: “Es lamentable que yo, que iba a grabar contenido sobre el partido, tenga esta situación donde tenga que intervenir la seguridad privada del estadio y no porque me haya referido mal de un equipo o un jugador, sino porque un periodista está incómodo conmigo y venga a buscar una pelea”.

Finalmente, se despidió con el siguiente mensaje: “Ojalá sea la última vez que se dé esto, porque creo que es innecesario llegar a la violencia cuando uno va a un estadio para ver fútbol y menos viniendo de un comunicador, de un profesional que quiere violentar a otra persona”.

Se intentó conocer la versión del periodista Kristian Mora, sin embargo no contestó el mensaje que se envió a su teléfono celular antes de esta publicación.

A continuación el video publicado por Jean Scott (advertencia: contiene lenguaje explícito).