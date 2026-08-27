Paulo Wanchope sorprende con cambios en su alineación para enfrentar al Antigua por la Copa Centroamericana

Elías Aguilar será titular ante el Antigua de Guatemala, por la Copa Centroamericana, como lo fue en el duelo ante el Real Estelí, la semana pasada.

El técnico del Club Sport Herediano, Paulo César Wanchope, realizó una serie de modificaciones en su alineación para enfrentar al Antigua de Guatemala, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Centroamericana.

Wanchope dejó en el banquillo a Sergio Rodríguez, Luis Ronaldo Araya y Rándall Leal, así como al hondureño Getsel Montes, quien no aparece en la convocatoria. Todos fueron titulares ante el Sporting el sábado, por el Torneo Apertura 2026.

El Team necesita ganar y hacerlo por la mayor cantidad de goles posible para intentar clasificar a la segunda ronda del torneo de clubes de la región.

El Herediano alinea con Dany Carvajal; Reggy Rivera, Keyner Brown, Everardo Rubio y Darryl Araya; Eduardo Juárez, Aarón Suárez, Aarón Murillo, Keysher Fuller, Allan Cruz y Elías Aguilar. D. T.: Paulo César Wanchope.

En el banquillo florense esperan su oportunidad Alexandre Lezcano, Marshall Alfaro, Haxzel Quirós, Luis Ronaldo Araya, Sergio Rodríguez, Emerson Bravo, Santiago Vargas, Abner Hudson, Daniel González, Kionel Estrada, Yurguin Román y Rándall Leal.