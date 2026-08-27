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Paulo Wanchope sorprende con cambios en su alineación para enfrentar al Antigua por la Copa Centroamericana

El técnico del Herediano, Paulo Wanchope, realizó una serie de cambios en su alineación para medirse al Antigua

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Por Juan Diego Villarreal

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Elías Aguilar Herediano Copa Centramericana 2026 26 de agosto del 2026 Facebook Herediano
Elías Aguilar será titular ante el Antigua de Guatemala, por la Copa Centroamericana, como lo fue en el duelo ante el Real Estelí, la semana pasada. (Facebook Herediano/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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