Herediano anuncia el futuro de Marcel Hernández

Marcel Hernández suma 22 goles y dos campeonatos con el Herediano.

El Club Sport Herediano anunció este viernes 5 de diciembre una de las noticias que más estaban esperando los aficionados del conjunto rojiamarillo.

El Team, en sus redes sociales, dio a conocer que acordó esta semana la renovación con el cubano por un periodo de año y medio.

Marcel suma un bicampeonato, siendo referente, en los dos cetros conseguidos por los florenses en los Torneos Apertura 2024 y Clausura 2025.

El Club Sport Herediano se encontraba en conversaciones con el delantero cubano Marcel Hernández