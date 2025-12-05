Puro Deporte

Herediano anuncia el futuro de Marcel Hernández

El Club Sport Herediano ya tiene claro cuál será el futuro del delantero Marcel Hernández

Por Juan Diego Villarreal
Marcel Hernández Pretemporada Herediano Torneo Clausura 2025 Cortesía: Herediano
Marcel Hernández suma 22 goles y dos campeonatos con el Herediano. (La Nación/Cortesía: Herediano)







Marcel HernándezHeredianoRenovó por un año y medio
