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Haití pierde ante Escocia en su regreso a un Mundial después de medio siglo

Los haitianos reaccionaron al final y pudieron haber rescatado algo más ante Escocia en su debut en el Mundial 2026

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Por AFP
Lyndon Dykes, de Escocia, va por el balón ante Martin Experience, de Haití, en el duelo correspondiente al Grupo C del Mundial 2026.
Lyndon Dykes, de Escocia, va por el balón ante Martin Experience, de Haití, en el duelo correspondiente al Grupo C del Mundial 2026. (FRANCK FIFE/AFP)







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