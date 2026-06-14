Las mejores imágenes del Desfile Mundialista que llenó de color y tradición la capital de México

El Desfile Mundialista fue seguido por miles de personas que disfrutaron de las tradiciones mexicanas a lo largo del Paseo de La Reforma, en Ciudad de México.

Una mezcla de tradiciones y fútbol se fusionó este sábado 13 de junio en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, como parte de las actividades culturales de la Copa del Mundo 2026.

Las catrinas y los símbolos del Día de los Muertos, elementos muy representativos de la cultura mexicana, se unieron a las mascotas mundialistas de México 70, Juanito, y México 86, Pique, durante el Desfile Mundialista.

Con mucho orgullo, los mexicanos mostraron al mundo sus tradiciones en el Desfile Mundialista. (John Durán /John Durán)

El fotógrafo de La Nación, John Durán Ordóñez, enviado para el Mundial, captó las mejores imágenes de un evento que los mexicanos esperaban con gran entusiasmo, al formar parte de una de las celebraciones más importantes de la cita mundialista.

A lo largo del Paseo de la Reforma, la música, los bailes y los disfraces conquistaron a miles de aficionados, quienes observaron con curiosidad cada una de las comparsas y grupos participantes. Sin dudarlo, todos se entregaron por completo a la fiesta del Mundial.

La organización del Desfile Mundialista se lució con las carrozas y elementos culturales que sorprendieron a todos los presentes. (John Durán /John Durán)

Las mascotas de los mundiales de México 70 y México 86, Juanito y Pique, volaron en el Paseo de La Reforma, recordando la tradición futbolera de México. (John Durán /John Durán)

Los disfraces tradicionales mexicanos impresionaron por su realismo y colorido en el Desfile Mundialista. (John Durán /John Durán)

La Selección de México y sus tradiciones, son el orgullo del pueblo mexicano que vive la fiesta de la Copa del Mundo. (John Durán /John Durán)

Sin duda las catrinas se robaron el protagonismo por sus colores en el Desile Mundialista, celebrado por las principales calles del Distrito Federal de Ciudad de México. (John Durán /John Durán)

Un aficionado costarricense, con mucho orgullo se llevó la bandera de nuestro país al Desile Mundialista. (John Durán /John Durán)

El desfile de las carrozas fue uno de los momentos más esperados por los aficionados, que asistieron al Desfile Mundialista. (John Durán /John Durán)

El cariño y la buena vibra de los mexicanos contagió al resto de las aficiones que asistieron a Ciudad de México a ver la Copa del Mundo. (John Durán /John Durán)