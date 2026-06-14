Las mejores imágenes del Desfile Mundialista que llenó de color y tradición la capital de México

Una mezcla de tradiciones y fútbol se fusionó este sábado 13 de junio en el Paseo de la Reforma, en Ciudad de México, como parte de las actividades culturales de la Copa del Mundo 2026.
Las catrinas y los símbolos del Día de los Muertos, elementos muy representativos de la cultura mexicana, se unieron a las mascotas mundialistas de México 70, Juanito, y México 86, Pique, durante el Desfile Mundialista.
El fotógrafo de La Nación, John Durán Ordóñez, enviado para el Mundial, captó las mejores imágenes de un evento que los mexicanos esperaban con gran entusiasmo, al formar parte de una de las celebraciones más importantes de la cita mundialista.
A lo largo del Paseo de la Reforma, la música, los bailes y los disfraces conquistaron a miles de aficionados, quienes observaron con curiosidad cada una de las comparsas y grupos participantes. Sin dudarlo, todos se entregaron por completo a la fiesta del Mundial.
Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.
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