Puro Deporte

Las mejores imágenes del Desfile Mundialista que llenó de color y tradición la capital de México

Un fotógrafo de ‘La Nación’ estuvo presente en el Desfile Mundialista, que congregó a miles de mexicanos en Ciudad de México

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Por Juan Diego Villarreal
Gran Desfile Mundialista
El Desfile Mundialista fue seguido por miles de personas que disfrutaron de las tradiciones mexicanas a lo largo del Paseo de La Reforma, en Ciudad de México. (John Durán /John Durán)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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