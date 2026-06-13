Brasil vs. Marruecos: Solo hay una forma de ver el estreno de Neymar, Vinícius y Hakimi en el Mundial 2026

Brasil y Marruecos juegan este sábado en el Mundial 2026 y aquí encontrará todos los detalles que debe saber

Por Fanny Tayver Marín
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Después de varios partidos que ya se han tramitado en el Mundial 2026, el juego entre Brasil y Marruecos llama la atención en la jornada de este sábado 13 de junio. El partido correspondiente al grupo C se efectuará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.








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Mundial 2026Brasil vs Marruecos
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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