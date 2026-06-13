Brasil vs. Marruecos: Solo hay una forma de ver el estreno de Neymar, Vinícius y Hakimi en el Mundial 2026

Después de varios partidos que ya se han tramitado en el Mundial 2026, el juego entre Brasil y Marruecos llama la atención en la jornada de este sábado 13 de junio. El partido correspondiente al grupo C se efectuará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey.

El juego empezará a las 4 p. m. (hora de Costa Rica) y resulta sumamente atractivo, al ser el estreno de la primera de varias selecciones que siempre son claras favoritas a ganar la copa.

Pese a algunas dudas, Brasil sueña con su “hexacampeonato” y poner fin a una sequía, porque después de su último título en el ya lejano Mundial de Corea y Japón 2002, la Canarinha no se proclama campeona del mundo. Incluso, dejando de lado los mundiales, la última vez que la Seleção ganó un título fue en la Copa América de 2019.

Con Carlo Ancelotti en el banquillo y figuras en su nómina como Vinícius Jr y Neymar, Brasil intentará hablar en la cancha ante un rival nada fácil como el Marruecos de Achraf Hakimi, que llega diezmado.

Neymar lloró al ser convocado al Mundial 2026. (Instagram)

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¿Dónde puedo ver el partido Brasil vs. Marruecos? Copiado!

En Costa Rica, el juego entre Brasil y Marruecos solamente podrá verse a través de la pantalla de Fox+.

Brasil y Marruecos protagonizarán uno de los partidos más atractivos del sábado en el Mundial 2026. (Chat GPT/La Nación)

Otra opción es acudir a la magia de la radio. Este y todos los partidos del Mundial los podrá escuchar a través de Teletica Radio (91.5 FM).

¿Cómo se encuentra Fox y Fox+ en cable? Copiado!

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Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

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En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.

Brasil debe despejar dudas Copiado!

Según reseña un análisis de la agencia AFP, Ancelotti y su célebre liderazgo tranquilo, que parece haber conquistado a los futbolistas de la Seleção, saldrán a la carga en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, en la primera fecha del Grupo C. La zona la completan Haití y Escocia, que cierran la jornada sabatina en Boston.

“Es un momento único y muy bonito en mi carrera”, dijo el italiano en conferencia de prensa el viernes. “Tenemos un equipo que puede competir con todos los equipos del mundo, estamos convencidos de eso”.

Para llegar al partido por la corona, deberá sobreponerse a las dudas que genera su fútbol irregular, a la inseguridad de su defensa (siete goles recibidos en los últimos cinco juegos) y a las bajas sensibles de los lesionados Rodrygo, Estêvão y Éder Militão.

También, por supuesto, a la incertidumbre alrededor de Neymar, la gran esperanza brasileña en Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022.

El goleador histórico del Scratch, con 79 goles, no actúa desde el 17 de mayo por una dolencia en la pantorrilla derecha. Su inclusión fue la gran sorpresa en la lista de convocados, pues no representa a su país desde octubre de 2023 debido a sus innumerables lesiones.

El deseo del 10, de 34 años, es que este sea su cuarto y último Mundial, pero la realidad es que todavía no se ha entrenado con sus compañeros y no jugará ante los Leones del Atlas, según confirmó Ancelotti.

La actualidad de estrellas planetarias que brillan en sus clubes, como Vinícius Jr y Raphinha, y la presencia de Ancelotti no han logrado convencer a los brasileños de que 2026 será el año en que llevarán de vuelta a casa el trofeo más codiciado.

“En el Mundial todo comienza desde cero (...) lo que importa es lo que va a pasar en el partido de mañana. Estamos aquí para cambiar la historia”, dijo Vini el viernes.

Solo 35% de los compatriotas de Pelé cree que la selección va a ganar el “Hexa”, frente a 56% que considera que habrá que esperar una vez más, según una encuesta de la firma Quaest divulgada el jueves.

Las cifras, no obstante, mejoraron frente a mayo, cuando apenas el 25% estimaba que alzarían la Copa del Mundo.

¿Qué cambió? Quizás que los marroquíes arriban al MetLife Stadium diezmados, pese a que fueron la revelación en Catar, donde llegaron a la semifinal, y cuentan con jugadores reputados como el lateral Achraf Hakimi, el atacante Brahim Díaz y el portero Yassine Bounou.

A dos días del debut, el jueves, el DT Mohamed Ouahbi dio de baja por lesión al extremo Abde Ezzalzouli, de gran temporada con el Betis, y al defensa Nayef Aguerd, la carta de experiencia en una zaga maltrecha tras el retiro del emblemático capitán Romain Saïss.

“Sabemos el tamaño del adversario que es Brasil (...) pero también tenemos un equipo de calidad. Algunos nos llaman los brasileños de África, conocemos nuestros puntos fuertes y entraremos con confianza”, sostuvo Hakimi.