Haaland logró un récord en Champions League que Cristiano Ronaldo nunca alcanzó

Erling Haaland rompió un récord histórico en Champions al marcar en cinco juegos consecutivos, superando marcas que ni CR7 logró.

Erling Haaland marcó un nuevo hito en la historia de la Champions League. Con apenas 25 años, el delantero noruego alcanzó una marca que ni Cristiano Ronaldo, máximo goleador del torneo, consiguió durante su trayectoria en la competencia.

El atacante del Manchester City anotó uno de los goles en la victoria 4 a 1 frente al Borussia Dortmund, en duelo de la fase de grupos de la Champions League 2025/26, disputado el 5 de noviembre en el Etihad Stadium, en Inglaterra.

Con ese tanto, Haaland acumuló anotaciones en cinco partidos seguidos del torneo europeo. Ningún otro jugador, incluido Cristiano Ronaldo, logró esa seguidilla en su carrera.

La racha inició en la edición anterior de la Champions, cuando Haaland anotó dos goles en la derrota 3 a 2 frente al Real Madrid, en febrero. Posteriormente, una lesión en la rodilla lo dejó fuera del partido de vuelta, donde el equipo inglés cayó 3 a 1 ante los españoles.

En la edición actual del torneo, Haaland abrió el marcador en el triunfo 2 a 0 contra el Napoli, el 18 de setiembre. Luego hizo dos goles en el empate 2 a 2 ante el Mónaco, el 1.º de octubre. Continuó con un tanto más en la victoria 2 a 0 ante el Villarreal, el 21 de octubre, y sumó otro ante su exequipo, el Borussia Dortmund.

Con estos números, Haaland alcanzó 54 goles en 52 partidos de Champions League, lo que lo convierte en el décimo máximo goleador en la historia del torneo.

La lista de los mayores anotadores la encabeza Cristiano Ronaldo con 140 goles, seguido por Lionel Messi (129), Robert Lewandowski (105), Karim Benzema (90), Raúl (71), Kylian Mbappé (60), Thomas Müller (57), Ruud van Nistelrooy (56) y Haaland (54).

CR7 obtuvo cinco títulos de Champions League: uno con el Manchester United y cuatro con el Real Madrid. Por su parte, Haaland ganó el torneo en la temporada 2022/2023 con el Manchester City.

