Puro Deporte

Este es el millonario pasatiempo de Erling Haaland fuera de las canchas

El delantero del Manchester City sorprendió con una nueva y costosa adquisición que se une a su creciente colección de vehículos de lujo

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
Haaland
Haaland compró un Bugatti de más de €5 millones y sigue ampliando su exclusiva colección de autos de lujo. (DARREN STAPLES/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCErling HaalandManchester CityCarros de lujo
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.