Este es el millonario pasatiempo de Erling Haaland fuera de las canchas

Haaland compró un Bugatti de más de €5 millones y sigue ampliando su exclusiva colección de autos de lujo.

Erling Haaland, figura del Manchester City y uno de los jugadores más seguidos en el arranque de la Premier League, volvió a llamar la atención, esta vez fuera de la cancha.

Su más reciente adquisición refleja una afición que se ha transformado en un pasatiempo de alto costo: los automóviles lujosos.

A sus 25 años, el atacante noruego ya suma más de 5 millones de euros invertidos en vehículos solo en lo que va del año, según publicó el diario español Marca.

Su colección no solo destaca por el valor de cada automóvil, sino también por el tipo de modelos que elige. El más reciente ingreso a su flota es un Ford Shelby F-150 Super Snake Sport, una versión potenciada con motor V8 de cinco litros, capaz de acelerar de 0 a 60 millas por hora en 3,4 segundos. Su precio supera los 200.000 euros, según informó el medio.

Durante la última semana, Haaland llegó al campo de entrenamiento del Manchester City a bordo de esta nueva camioneta, descrita por medios europeos como un “monster truck”. Esta adquisición se suma a una serie de automóviles de lujo que el jugador ha coleccionado desde que firmó uno de los contratos más lucrativos en la historia de la Premier League.

Entre los modelos recientes que ha incorporado se encuentran un Porsche 911 GT3 naranja, un Ferrari 812 Superfast convertible amarillo y un Aston Martin DBX 4x4.

Sin embargo, el vehículo más exclusivo de su colección llegó gracias a una colaboración con el magnate Ole Ertvaag. Ambos adquirieron un Bugatti Tourbillon. Este modelo es considerado una joya de la ingeniería moderna.

Haaland continúa destacando no solo por su desempeño deportivo, sino también por su gusto por los vehículos de alto rendimiento y diseño exclusivo.

