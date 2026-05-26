Gustavo López lanza reflexión sobre Alejandro Bran y alerta por lo que pasa con otros futbolistas (video)

Gustavo López expuso un tema que va más allá del escándalo de Alejandro Bran.

Gustavo López decidió pronunciarse sobre el nuevo escándalo por el que Alejandro Bran fue excluido de la Selección de Costa Rica y lo hizo antes de que Liga Deportiva Alajuelense anunciara la salida del mediocampista y del extremo Kenneth Vargas.

El periodista compartió su opinión en un video en sus redes sociales, donde primero dijo que tiende a ser muy cauteloso, porque siempre pone de primero a la persona, al ser humano que al profesional, que en este caso es el futbolista.

Manifestó que ya la Federación Costarricense de Fútbol determinó que Alejandro Bran por ahora no es apto para seguir en la Selección Mayor, quedando desafiliado de la Tricolor para los amistosos contra Colombia e Inglaterra.

“Y sigo poniendo por encima del profesional al ser humano y a la persona, si la Federación Costarricense de Fútbol y en eso baso este comentario, si la Federación ya tomó esa determinación uno supone que es que investigó la situación del cual la mayor parte de ustedes conocen, que apareció baleado el carro de Alejandro Bran”, apuntó Gustavo López.

Dijo que no él no sabe si Bran estuvo ahí o no, pero supone que la Fedefútbol ya investigó y de ahí la determinación.

También indicó que este caso va más allá de la sonora crítica o de una dura sanción.

“Creo que ya lo de Bran pasa más al sector del ser humano, es un muchacho que sin duda alguna ocupa ayuda, pero no está apto para jugar fútbol, no está apto para representar a una institución como Liga Deportiva Alajuelense.

”Porque aunque esté de vacaciones, usted sigue siendo un futbolista profesional, usted sigue siendo una persona que supuestamente encarna los valores de una institución tan gloriosa como la Liga”, citó.

Según Gustavo López, quien lleve la camiseta de la Selección Nacional debe tener honor, ética, moral y un comportamiento adecuado.

“Más allá de eso, siento que Bran visible tiene un problema, no está listo, no solo para portar una camiseta, sino para ser un futbolista profesional, como lo requiere el fútbol de este país”, apuntó.

También apuntó que lo primero es lo primero y que la salud emocional está de primero.

“Si Bran tiene un problema de este tipo debe de tratarse, porque primero está el ser humano. Para qué apedrearlo, lo que sí tiene que hacer es apartarse del fútbol profesional, recuperarse emocionalmente y ojalá que en determinado pudiera regresar.

”Esperemos, pero sí es grave el caso de este muchacho, grave y lamentable. Y ojo, porque hay otros que andan con un comportamiento similar y que se están acercando también a no ser aptos para el fútbol profesional y que están en Selección también”, concluyó el periodista en su reflexión.

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