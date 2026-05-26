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Gustavo López lanza reflexión sobre Alejandro Bran y alerta por lo que pasa con otros futbolistas (video)

Gustavo López tiene una posición muy clara sobre el caso de Alejandro Bran y cree que otros jugadores de la Selección de Costa Rica van por el mismo camino

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Por Fanny Tayver Marín
Gustavo "Tavo" López Cárcamo, periodista deportivo de Teletica
Gustavo López expuso un tema que va más allá del escándalo de Alejandro Bran. (Cortesía )







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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