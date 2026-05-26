Fernando Batista llama a cuentas a Alejandro Bran y toma drástica decisión contra el jugador en la Selección de Costa Rica

Alejandro Bran estaba contemplado para los amistosos de la Selección de Costa Rica contra Colombia e Inglaterra.

Fernando Batista no solo dirigió la práctica de la Selección de Costa Rica en la que participó Alejandro Bran el lunes por la noche, sino que quiso conocer de la propia boca del futbolista por qué en redes sociales se empezó a hablar de él; si todo eran rumores, o si era cierto que su carro resultó baleado el fin de semana en San Pedro.

La Nación conoce que el técnico de la Selección de Costa Rica llamó por aparte al mediocampista y le indicó que necesitaban sostener una conversación.

A partir de eso, el argentino escuchó con atención todo lo que le dijo el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense.

La charla se produjo el mismo lunes en horas de la noche en el complejo de la Federación Costarricense de Fútbol, en San Rafael de Alajuela.

Porque es ahí donde está concentrada la Tricolor, de cara a los amistosos contra Colombia, el 1.° de junio en Bogotá, y nueve días después frente a Inglaterra, en Estados Unidos.

El “Bocha” escuchó al futbolista, quien le contó su verdad sobre lo ocurrido esa madrugada y literalmente le dijo que “sufrió un ataque”.

Alejandro Bran le comentó que el sábado tuvo lo que considera “una salida normal” por la noche, pero que ya en la madrugada del domingo, ocurrió esa situación, que fue un verdadero susto.

Inclusive, le dijo que al ver que le balearon el carro, se fue a buscar un abogado, a esa hora

Al escucharlo, Fernando Batista tomó una decisión inmediata; pero no quiso actuar de manera precipitada y se la comunicó a Alejandro Bran hasta este martes 26 de mayo, luego del desayuno.

Fue en ese instante cuando al mediocampista le dijeron que quedaba fuera de la Tricolor y que tenía que retirarse de la concentración.

El futbolista no irá con la “Sele” a Colombia, ni a Estados Unidos. Y no se sabe qué pasará en próximas convocatorias, porque todo será decisión exclusiva de Fernando Batista.

Sin embargo, La Nación conoce que el “Bocha” ya había hablado claro luego de aquel acto de indisciplina que Bran protagonizó hace unos meses, cuando tuvo problemas por el ruido con sus vecinos y fue grabado acelerando una moto en la madrugada.

Los videos reflejaban que se encontraba en aparente estado de ebriedad y la situación hasta provocó la intervención de la policía, en un momento donde estaba en plena competencia con su club.

Después de eso, la posición del director técnico de la Selección de Costa Rica fue que si se daba una situación más con Bran, no volvería a la Tricolor; así que habrá que ver qué decide en un futuro cercano.

De momento, su determinación inmediata fue dejarlo fuera de la Mayor para los partidos amistosos que se avecinan y, mientras tanto, en Alajuelense no se pronuncian sobre este caso.