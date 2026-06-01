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Guillermo Ochoa cumplirá el sueño de estar en seis Mundiales con México

El veterano Guillermo Ochoa finalmente está en la lista de convocados del ‘Vasco’ Aguirre para la Selección de México

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Por AFP
Guillermo Ochoa, el pasado sábado en un amistoso de México ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, previo al Mundial 2026.
Guillermo Ochoa, el pasado sábado en un amistoso de México ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena, previo al Mundial 2026. (LUIZA MORAES/Getty Images via AFP)







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