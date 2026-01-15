Puro Deporte

Guadalupe no se queja del fallo informático de la CCSS; pero sí acusa a clubes que querían puntos en la mesa

Roberth Garbanzo mandó un par de filazos antes del partido entre Cartaginés y Guadalupe

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Guadalupe lucha por la permanencia en este Torneo de Clausura 2026.
Guadalupe lucha por la permanencia en este Torneo de Clausura 2026. (Prensa Guadalupe/Prensa Guadalupe)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
GuadalupeCartaginésClausura 2026Roberth Garbanzo
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.