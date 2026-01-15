Guadalupe no se queja del fallo informático de la CCSS; pero sí acusa a clubes que querían puntos en la mesa

El gerente deportivo de Guadalupe, Roberth Garbanzo, aseguró en FUTV que a pesar del comunicado de prensa emitido por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en el que se le consignaba como moroso, en el equipo sabían que no había razón para pensar en que no podrían jugar en el arranque del Torneo de Clausura 2026.

“Licencias estaba reportado de esto desde la semana pasada, de hecho yo creo que ya se solucionó ese tema gracias a Dios y para que no se dieran malas interpretaciones”, apuntó Roberth Garbanzo antes del inicio del partido entre Cartaginés y Guadalupe.

Todo obedeció a un fallo informático en el portal de la CCSS, donde se efectúan las consultas para saber quiénes están al día y quiénes tienen deudas con la seguridad social.

“A mí lo que me preocupa de esto es que haya presidentes y gerentes de otros clubes presionando a Licencias para ganar puntos, cuando se deberían de preocupar más por tener sus salarios al día, por tener a su gente bien y no andar peleando puntos donde no deben de hacerlo.

”Hubo dos clubes que a mí me dijeron y lo ratificó un medio, que Cartaginés y San Carlos estaban presionando para el tema. A don Leo (Leonardo Vargas) le tengo mucho respeto y no sé si de verdad lo haría, pero los otros más bien deberían de preocuparse por tener los salarios al día y que no se les hagan deudas en sus clubes”, afirmó Roberth Garbanzo.

Recalcó que desde la semana pasada se encontraban con todo este trámite y también con muchas ganas de empezar el campeonato.

“Nunca estuvimos en duda ni en deuda de hacerlo. Gracias a Dios ya se puede verificar bien para salir de ese tema y volver a esto, que es fútbol. Yo creo que nos hemos olvidado mucho de lo que es el fútbol y hemos llevado muchos temas administrativos a esto”, concluyó Roberth Garbanzo.