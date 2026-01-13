Puro Deporte

¿Qué pasará con Guadalupe? El Comité de Licencias anuncia su decisión

El Comité de Licencias emitió un pronunciamiento oficial sobre el caso de Guadalupe

Por Fanny Tayver Marín
Guadalupe FC se prepara para el Clausura 2026.
Guadalupe no tendrá inconvenientes en iniciar el Torneo de Clausura 2026, según indicó el Comité de Licencias. (prensa Guadalupe FC/prensa Guadalupe FC)







GuadalupeClausura 2026Comité de Licencias
