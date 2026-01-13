¿Qué pasará con Guadalupe? El Comité de Licencias anuncia su decisión

Guadalupe no tendrá inconvenientes en iniciar el Torneo de Clausura 2026, según indicó el Comité de Licencias.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) dio a conocer horas antes del inicio del Torneo de Clausura 2026 que había un equipo moroso y eso era un verdadero problema.

¿Guadalupe podrá jugar o no? El Comité de Licencias emitió un comunicado difundido por la oficina de comunicación de la Federación Costarricense de Fútbol.

Ahí, Licencias informa que en su sesión del día 12 de enero, verificó la condición de patrono al día de los clubes licenciatarios.

“En esa misma sesión tuvo por acreditado -según notificó e informó el club Corporación Deportiva Guadalupe FC- que al día 9 de enero 2025 su condición de patrono al día no era posible demostrarlo mediante la consulta pública por un fallo informático en el portal de la CCSS”, se lee en el pronunciamiento.

Ahí también se detalla que el equipo aportó los comprobantes de pago correspondientes, pero de igual manera el Comité acordó solicitar al club que esta situación fuese comprobada por parte de la CCSS.

“En este sentido, mediante el oficio DRCS-SSJ-0046-2026 del 13 de enero 2026 se acreditó el fallo en el portal, y por esta razón la licencia de los 10 clubes profesionales está vigente para el arranque del Torneo de Clausura 2026″, se lee en el escrito.

El Reglamento para la Concesión de Licencias de los Clubes Profesionales de Costa Rica establece lo siguiente: “Al inicio de cada temporada, el Comité revisará que los solicitantes de licencia o licenciatarios no mantengan deudas con la CCSS, en caso de constatar en dicha revisión la existencia de deudas, procederá el Comité con la suspensión de la licencia”.

Guadalupe visitará este miércoles a Cartaginés, en la primera fecha del Torneo de Clausura 2026. El partido será a las 8 p. m., en el Estadio José Rafael “Fello” Meza.