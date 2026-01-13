Un equipo de Primera División mantiene deudas millonarias con la CCSS y corre el riesgo de no poder jugar

El Torneo Clausura 2026 aún no empieza y ya hay un equipo en problemas por deudas con la Caja.

A solo unas horas de que arranque el nuevo Torneo de Clausura 2026, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) informó que un equipo de Primera División mantiene deudas millonarias con esa entidad, lo cual pone en riesgo su participación en el campeonato.

Se trata de Guadalupe FC, que según la CCSS arrastra deudas por ¢160 millones y no cuenta con arreglo de pago activo.

El Reglamento para la Concesión de Licencias de los Clubes Profesionales de Costa Rica establece lo siguiente: “Al inicio de cada temporada, el Comité revisará que los solicitantes de licencia o licenciatarios no mantengan deudas con la CCSS, en caso de constatar en dicha revisión la existencia de deudas, procederá el Comité con la suspensión de la licencia”.

La Nación conoció que el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol sesionó ayer (lunes 12 de enero) para conocer la condición de patrono al día de los 10 clubes, entre otros temas por revisar.

Guadalupe FC alegó una “justificación razonable” (que no fue posible detallar) para explicar su condición de morosidad; ahora corresponderá al Comité de Licencias corroborar si se trata de un argumento válido, ya que no aparecen como patronos al día.

El primer partido de Guadalupe FC está programado para el miércoles 14 de enero a las 8 p. m., de visita ante Cartaginés.

Guadalupe no puede dar pasos en falso en este torneo, al librar la lucha por el no descenso. Y si no pudiera jugar por deudas, sería un mal augurio para el cuadro dirigido ahora por Mauricio Wright.

La Nación envió una consulta sobre este tema, a través de su oficina de prensa, pero todavía no se recibe respuesta.