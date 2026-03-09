Guadalupe hace las de Jafet Soto en Herediano

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Guadalupe solo tiene una victoria en el torneo y suma ocho partidos sin ganar.

En Guadalupe le copiaron el modelo a Jafet Soto, presidente de Herediano. Los guadalupanos, quienes se quedaron sin técnico y este lunes tienen partido, definieron quién se hará cargo del equipo.

La misión por continuar en Primera División ahora se le puso más cuesta arriba con la victoria que sacó Sporting en la casa de Saprissa el jueves pasado.

Los guadalupanos no contaban con eso y, sin duda alguna, fue un balde de agua fría para ellos, que esta noche, a las 8 p.m., juegan de visita frente a Liberia.

La dirigencia guadalupana no se ha pronunciado sobre el nuevo entrenador, pero no tuvieron que buscar mucho, porque hicieron lo que últimamente hizo Herediano: se quedan sin timonel y asume el gerente, o sea, Jafet Soto. En este caso, Robert Garbanzo, gerente deportivo de los guadalupanos, ha estado preparando al grupo.

“El Equipo de la Rosa” se ha mantenido entrenando bajo las órdenes de Robert Garbanzo, tras la destitución de Mauricio Wright. Esta tarde, el grupo tuvo una charla que estuvo a cargo de Robert.​

“Tengo confianza en lo que he hecho, confío en mis jugadores y veo al equipo muy fuerte. En el fútbol puede pasar de todo, pero anímicamente veo bien al grupo. He estado en otros planteles que se han jugado esto (lucha por no descender) y noto la misma convicción. Siguen estando fuertes, estamos a la mitad del torneo y veo al equipo luchador y todos los partidos hemos competido; si no hemos ganado es por detalles”, dijo Robert Garbanzo hace una semana en Tigo Sports, donde explicó por qué confía en que Guadalupe se salve del descenso.

Después de la jornada 10, en la dirigencia guadalupana llegaron al análisis de que todavía tienen margen de maniobra, pero que requerían de un cambio.​

Además, para nadie es un secreto que, cuando un equipo está en problemas y llega un nuevo entrenador, no solo cambian algunas ideas dentro de la cancha, sino que también se produce un efecto motivacional que muchas veces repercute en el rendimiento.

Viendo que el equipo sigue en aprietos, en el último lugar de la tabla acumulada y con la potente amenaza de perder la categoría, Guadalupe decidió prescindir de los servicios de Mauricio Wright.​

“El calendario nos va a favorecer en esta segunda vuelta mucho, que es lo que debemos planear. Hay equipos que no han sufrido su pico bajo de rendimiento y por ahí anda. Hay que analizar todo y ver qué pasa, pero yo me siento fuerte y confío mucho en mis jugadores”, afirmó Robert.

Robert Garbanzo, gerente deportivo de Guadalupe, dirige esta noche frente a Liberia. La dirigencia no ha confirmado si se queda como técncio del equipo, lo que resta del torneo. (Alonso_Tenorio)

El equipo de Robert Garbanzo posee 19 puntos en la acumulada, ocho menos que Sporting, que cuenta con 27. Al final del certamen, el último lugar desciende a la Liga de Ascenso.

El nuevo técnico emprende una lucha contra el tiempo y la presión de estar contra las cuerdas. No será fácil, pero ellos no descartan que se les haga el milagro.

Restan ocho fechas de la fase regular del Torneo de Clausura 2026. Y será justamente en los partidos donde se verá si Guadalupe repunta o si sigue hundido en el sótano y envuelto en la sombra del descenso.​

Este lunes, Sporting recibe a Pérez Zeledón a las 7 p.m., mientras que Guadalupe visita a Liberia a las 8 p.m.

Los partidos que le faltan a Guadalupe