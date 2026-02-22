Guadalupe FC empata y su estadía en Primera División sigue complicada

Pérez Zeledón y Guadalupe protagonizaron un empate que no le sirve a ninguno.

Pérez Zeledón y Guadalupe FC empataron 1-1 en su juego por la jornada 8 del Clausura 2026 y el resultado complica la situación de los guadalupanos.

Los Guerreros se ubican en la sétima posición de la tabla acumulada con 31 puntos, pero a 12 puntos de diferencia del último lugar, que es precisamente Guadalupe con 19.

En la tabla de este torneo, Pérez dejó ir la oportunidad de acercarse a los puestos de clasificación, por lo cual el empate tampoco es un buen negocio.

Los sureños salieron con su guardameta y capitán Bryan Segura, la defensa la conformaron Jefferson Rivera, William Fernández, Eduardo Pastrana y Luis Hernández.

En el medio salieron Ethan Drummond, Joaquín Aguirre y Andrey Soto. Manuel Morán, Máximo Pereira y Kendall Porras terminaron el once inicial.

Por el otro lado, Guadalupe FC salió con Rodiney Leal en la portería; René Miranda, Kenneth Guzmán, John Jairo Ruiz, Elián Morales, Marvin Angulo, Lautaro Ayala, Axel Amador, Samir Taylor, Gian Mauro Morera y Greivin Méndez.

Los goles llegaron en la primera mitad y de tiro libre: al minuto 24′, Luis José Hernández puso el 1-0 para los Guerreros del Sur, con un disparo que ningún defensor logró alcanzar.

Antes de ir al descanso, al 45+1′, el experto en tiros libres Marvin Angulo puso el balón en la esquina superior izquierda del portero de Pérez, quien no tenía forma alguna de parar el remate.

El segundo tiempo, a pesar de no registrar anotaciones, tuvo un dominio claro de Pérez Zeledón, con varias jugadas peligrosas. Por ejemplo, al 53′ Andrey Soto intentó una chilena que el guardameta Leal logró mandar al tiro de esquina.

Sin embargo, el fútbol se gana con goles y el 1-1 no se movió, lo que pone a Guadalupe en una situación complicada, a 5 puntos de Sporting en la lucha por salir del sótano.

Para los Guerreros, el descenso se mantiene muy lejos, pero en el Clausura no la están pasando nada bien, pues solo tienen una victoria al igual que Guadalupe y Liberia, y este es el quinto empate del torneo. Un rendimiento muy lejano al del campeonato anterior.

Ahora, Guadalupe recibirá el domingo entrante al Deportivo Saprissa, que viene de ganar el Clásico Nacional; será un duelo de realidades muy distintas, pues mientras los morados persiguen el liderato, los guadalupanos buscan evitar descender.

Por su parte, Pérez Zeledón viajará el sábado al estadio Carlos Alvarado para enfrentar al actual líder del torneo, Herediano.