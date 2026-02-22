Puro Deporte

Guadalupe FC empata y su estadía en Primera División sigue complicada

Guadalupe y Pérez Zeledón llegaron a este partido en la mitad inferior de la tabla acumulada, pero con dos historias muy diferentes

Por Isaac Vega
Pérez Zeledón y Guadalupe empataron a un gol
Pérez Zeledón y Guadalupe protagonizaron un empate que no le sirve a ninguno. (Prensa: Pérez Zeledón/Prensa: Pérez Zeledón)







Municipal Pérez ZeledónGuadalupe FCClausura 2026
