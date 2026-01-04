Puro Deporte

Gonzalo García hace de Mbappé y mantiene al Real Madrid en la pelea por la Liga Española

Salido de la cantera del Real Madrid, Gonzalo anotó un triplete en la victoria que permite al equipo blanco seguirle el pulso al Barcelona

Por AFP
El delantero Gonzalo Garcia fue el hombre del día en la goleada del Real Madrid ante el Betis por la Liga Española.
El delantero Gonzalo Garcia fue el hombre del día en la goleada del Real Madrid ante el Betis por la Liga Española. (PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

