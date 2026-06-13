Gobierno de Ghana protesta ante Canadá tras rechazo de visa del futbolista acusado de violación

Thomas Partey, de la Selección de Ghana, aquí luego de una audiencia judicial en Londres, en abril pasado, por el proceso de violación que motivó el rechazo a su visa canadiense para el Mundial 2026.

Accra, Ghana. El Gobierno de Ghana elevó una queja formal ante Canadá por su negativa a expedir un visado al jugador Thomas Partey para disputar el Mundial 2026, informó el ministro de Asuntos Exteriores del país africano este sábado.

El jugador de 32 años será juzgado por violación y agresión sexual en 2027 en Reino Unido.

“Ghana envió una nota oficial de protesta” a Canadá, pidiéndole que revocara esta “desafortunada decisión”, precisó el ministro ghanés de Asuntos Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa.

Excentrocampista del Arsenal, actualmente en el Villarreal, en la liga española, Partey no podrá viajar a Toronto, donde Ghana iniciará su Mundial el 17 de junio contra Panamá.

La selección ghanesa ha establecido su campamento base en Estados Unidos, en la Bryant University de Boston.

Partey se declaró no culpable de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con acusaciones de cuatro mujeres diferentes entre 2020 y 2022.

“Si bien respeta el derecho soberano de Canadá a hacer cumplir sus leyes de inmigración, Ghana considera que la dependencia de cargos no probados en ausencia de una resolución judicial plantea cuestiones fundamentales de equidad y proporcionalidad”, señala el comunicado.

La FIFA ha confirmado que Partey no podrá viajar desde la concentración de la selección de Ghana en Boston a Canadá para su partido inaugural contra Panamá el 17 de junio.

El jugador sí será elegible para disputar los siguientes partidos de Ghana en el Grupo L, contra Inglaterra y Croacia, ambos en Estados Unidos.

Las autoridades de inmigración de Canadá señalaron que no podían proporcionar detalles sobre casos individuales y añadieron que la seguridad de los ciudadanos canadienses era su prioridad.

El servicio de inmigración de Canadá afirmó que sus funcionarios aplican las normas “de manera uniforme y sin excepción, independientemente de la nacionalidad, el perfil o el rol en el torneo”.

Las autoridades estadounidenses, por su parte, señalaron que tenían conocimiento del caso judicial pendiente, pero indicaron que “no ha sido declarado culpable de ningún delito y se le permitió la entrada a Estados Unidos tras la expedición de un visado”.