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Canadá rechaza visa a jugador de Ghana que enfrenta proceso por violación en Inglaterra

FIFA confirmó que las autoridades canadienses prohibieron el ingreso de jugador de Ghana debido al caso judicial que está pendiente

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Por AFP
Thomas Partey, de la Selección de Ghana, aquí luego de audiencia judicial en Londres, en abril pasado, por el proceso de violación que motivó el rechazo a su visa canadiense para el Mundial 2026.
Thomas Partey, de la Selección de Ghana, aquí luego de audiencia judicial en Londres, en abril pasado, por el proceso de violación que motivó el rechazo a su visa canadiense para el Mundial 2026. (TOBY SHEPHEARD/AFP)







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