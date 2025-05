Gerald Drummond logra uno de sus objetivos en China

Gerald Drummond logró uno de sus cometidos al competir este sábado 3 de mayo en la segunda fecha de la Liga Diamante, disputada en el Centro Deportivo de la Ciudad Textil en Shanghái/Keqiao, China.

Ahí, el atleta nacional corrió el evento de los 400 metros vallas y logró un registro de 49 segundos con 61 centésimas, convirtiéndose en su mejor marca en lo que va de la temporada 2025.

La prueba fue ganada por el noruego Karsten Warholm con un crono de 47.28, seguido de Matheus Lima de Brasil (48.08) y el podio lo completó el sueco Carl Bengtstroem (48.72).

Berke Akcam de Turquía fue cuarto (48.84), seguido por Kyron McMaster de Islas Vírgenes Británicas (49.19); Cj Allen de Estados Unidos (49.24) y Gerald Drummond (49.61).

Después del tico, llegaron Zhiyu Xie de China (49.66) y Nick Smidt de Países Bajos (49.67).

'La Nación' acompañó a Gerald Drummond en uno de sus entrenamientos en la pista Rafael Ángel Pérez, en Hatillo. (Lilly Arce/Lilly Arce)

“El año pasado abrí con 49.60 entonces tengo muy buenas sensaciones porque vengo abriendo igual que la temporada anterior que fue la mejor de mi vida”, contó Gerald Drummond.

El vallista de Coopenae está trabajando en mejorar su ritmo entre vallas para así estar más cerca de los mejores del mundo, que dan 13 pasos por intervalo.

“La verdad que me sentí bien a pesar de que tuve muchos problemas en las vallas y he venido teniendo ciertos inconvenientes en los entrenamientos por los cambios que he estado haciendo.

”Al menos en la primera parte me salió lo que estoy tratando de hacer (dar un paso menos) y en la segunda parte no, pero estamos empezando y nos vamos a enfocar en corregir todos esos errores para mejorar”, dijo Gerald, quien ocupa el puesto 12 del ranking mundial.

Para él, competir en la Liga Diamante a estadio lleno y en pistas muy buenas resulta toda una experiencia gratificante.

Su próximo desafío será el el 18 de mayo en el Golden Grand Prix de Tokio, una fecha del Tour Continental de World Athletics.

Según reportó la Federación Costarricense de Atletismo (Fecoa), Gerald Drummond sigue mostrando buenas sensaciones de cara a los eventos que se avecinan.

Aparte de esa gira por Asia, su cronograma contempla el Campeonato Nacional, pactado en principio según el calendario para el 14 de junio. Además, también irá al Centroamericano que será en Nicaragua.

El pasado 26 de abril, El vallista costarricense inició su temporada 2025 en una competencia histórica, donde se impuso un récord mundial, en la primera fecha de la Liga Diamante.

Gerald compitió en la jornada atlética de Xiamen, China, que se realizó en el Egret Stadium, en la prueba de 300 metros con vallas, en lugar de la tradicional prueba de 400 metros con vallas.

Esto se debe a que, el pasado 25 de marzo, World Athletics reconoció oficialmente esta distancia como una prueba válida. El tico tenía quince años de no correr esa distancia.