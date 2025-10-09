Futbolista se rompe el cuello al chocar contra una valla publicitaria en China y su vida corre peligro; vea el video

El jugador togolés Samuel Asamoah sufrió graves lesiones cervicales tras ser empujado contra una valla en un partido de segunda división china.

El futbolista Samuel Asamoah sufrió una grave lesión cervical durante un partido del campeonato chino de segunda división, luego de impactar su cabeza contra una valla publicitaria ubicada a escasos metros de la línea lateral.

El incidente encendió las alarmas en su club, el Guangxi Pingguo, que advirtió sobre posibles consecuencias irreversibles.

El accidente ocurrió el domingo anterior. Asamoah intentó proteger el balón para dejarlo salir por la banda cuando un jugador del Chongqing Tonglianglong llegó a gran velocidad y lo empujó con el hombro por la espalda. El impacto lanzó al futbolista contra un panel publicitario, lo que provocó una fuerte caída.

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75 — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025

El club chino detalló al día siguiente que el jugador presentó dislocaciones y fracturas en varias vértebras cervicales, así como un bloqueo vertebral y compresión nerviosa.

El comunicado señaló que Asamoah podría sufrir una paraplejia severa y que se perderá el resto de la temporada. Además, su carrera profesional estaría en riesgo.

Asamoah fue intervenido quirúrgicamente el miércoles en un hospital de Nanning. El club informó que la operación se realizó con éxito y que el estado del jugador se mantiene estable, aunque no brindó detalles sobre su posible recuperación a largo plazo.

“Samuel Asamoah se encuentra recuperándose de la operación y su estado es estable”, añadió sin más detalles sobre la evolución posible de su condición.

Por la acción que causó la lesión, el árbitro del encuentro sancionó al jugador que empujó a Asamoah con una tarjeta amarilla.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.