Futbolista se rompe el cuello al chocar contra una valla publicitaria en China y su vida corre peligro; vea el video

El futbolista Samuel Asamoah sufrió una brutal caída tras chocar contra una valla publicitaria en la liga china. Fue operado de urgencia; vea el video del accidente

Por AFP
El jugador togolés Samuel Asamoah sufrió graves lesiones cervicales tras ser empujado contra una valla en un partido de segunda división china.
El jugador togolés Samuel Asamoah sufrió graves lesiones cervicales tras ser empujado contra una valla en un partido de segunda división china.







