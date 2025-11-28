Futbolista de Alajuelense marca un gol histórico en el Mundial

Kenia Rangel anotó en el Mundial Femenino de Fútbol Sala que se disputa en Filipinas.

Kenia Rangel se perdió la final del Torneo de Apertura 2025 en la que Liga Deportiva Alajuelense se coronó nonacampeón del fútbol femenino, pues la definición del cetro chocaba con su llamado a la Selección de Panamá para competir en el Mundial Femenino de Fútbol Sala que se disputa en Filipinas.

El estreno de Panamá se dio con una paliza sin palabras de 17-0 ante la poderosa Italia. Después de eso, las canaleras cayeron 2-6 ante Irán.

Fue en ese partido precisamente en el que Kenia Rangel marcó el primer gol de Panamá en un Mundial Femenino de Fútbol Sala.

Según reporta la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), su tanto, llegó en el minuto 18, aprovechando un cabezazo de su compañera Gloria Sáenz, en un encuentro disputado en el Philsports Arena de la ciudad de Manila, en Filipinas.

La anotación significó el 3-1 en el marcador en ese momento, para un partido que finalizó con victoria para la escuadra iraní 6-2.

“Anotar un primer gol para Panamá en un Mundial es un orgullo para mí y para todas las personas que saben lo que nos ha costado llegar hasta aquí. Todo fue dedicado a mi mamá y a mis compañeras”, expresó Kenia Rangel, la capitana de la Selección Femenina de Panamá de Fútbol Sala.

La jugadora que es ficha clave en Alajuelense indicó que marcar ese tanto fue una experiencia muy bonita para ella.

Sobre la evolución que ha tenido el equipo y lo que se proyecta en un futuro para el combinado canalero, Kenia Rangel considera que se vale soñar.

“Este gol creo que es una ventaja muy grande para lo que se viene. Creo que podemos estar nuevamente en un Mundial, si seguimos trabajando y nos brindan las herramientas necesarias”, apuntó.

Antes del sorteo de los grupos de esta Copa del Mundo, Kenia Rangel dijo en una entrevista en la página de la FIFA que le gustaría jugar contra Brasil. Y eso es lo que ocurrirá justamente este sábado.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.