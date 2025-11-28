Puro Deporte

Futbolista de Alajuelense marca un gol histórico en el Mundial

Referente de Liga Deportiva Alajuelense vive una experiencia única en la Copa del Mundo

Por Fanny Tayver Marín
Kenia Rangel anotó en el Mundial Femenino de Fútbol Sala que se disputa en Filipinas.
Kenia Rangel anotó en el Mundial Femenino de Fútbol Sala que se disputa en Filipinas. (Fepafut/Fepafut)







