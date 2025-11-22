Futbolista de Alajuelense jugará el Mundial

En Liga Deportiva Alajuelense no tenían mucho que pensar para darle un permiso especial a su futbolista.

Una de las ausencias de Liga Deportiva Alajuelense para la final del fútbol femenino a partido único contra Dimas Escazú es la panameña Kenia Rangel. Y su caso resulta bastante particular.

Ella no está, porque se encuentra con la Selección de Panamá que jugará el primer Mundial Femenino de Fútbol Sala que empezó este 21 de noviembre en Filipinas, y que se extenderá hasta el 7 de diciembre.

La cita planetaria chocó precisamente con el cierre del Apertura 2025 de la Liga Premier Femenina. Era un dilema, pero según contó la coordinadora del equipo femenino de la Liga, en el club analizaron muy bien las cosas.

En Alajuelense pusieron en una balanza que durante todos estos años Kenia Rangel le ha dado mucho a Alajuelense, y que esta experiencia en un Mundial sería única para ella. De hecho, es la capitana del representativo canalero.

Partiendo de eso, en la institución rojinegra no tenían mucho que pensar y le dieron el permiso para que acudiera al Mundial.

La Selección de Panamá quedó sembrada en el grupo D de la Copa del Mundo Femenina de fútbol sala, junto a Italia, Brasil e Irán. Su estreno será el 23 de noviembre.

En una entrevista que le hicieron a Kenia Rangel en la página de la FIFA, contó que ella tiene toda la vida jugando fútbol sala, aparte del fútbol once.

Kenia Rangel lloró de la emoción cuando la Selección de Panamá se clasificó al primer Mundial Femenino de Fútbol Sala. (Concacaf.com/Concacaf.com)

“Creo que me adapto muy bien con lo que hago en el fútbol once. Tengo más que lo suficiente para jugar futsal y eso me funciona”, expresó Kenia Rangel.

Además, indicó que este Mundial es un sueño para ella y todavía no sabe qué sentirá cuando se escuche el Himno de su país en esta Copa del Mundo en Filipinas.

“Creo que será mucho el sentimiento, porque en la eliminatoria escucharlo es todo, pero escucharlo en un Mundial eso va a ser otra emoción. No sabría como explicarlo. Pero sé que estaré pensando en mi madre, que ya no está conmigo, pero siempre quiso verme triunfar. Creo que eso es lo más importante”, apuntó Kenia Rangel.

