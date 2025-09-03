Walter Centeno volverá a los banquillos de Primera División

Walter Centeno fue el DT de Santos de Guápiles, ahora espera cerrar su llegada a San Carlos.

La Asociación Deportiva San Carlos ya decidió quién será el sustituto de Geiner Segura en el banquillo del club. Los norteños entablaron conversaciones urgentes con Wálter Paté Centeno, técnico que ya acordó de forma verbal con los sancarleños.

La información la confirmó a La Nación el presidente del club, Luis Carlos Chacón.

Carlos Acosta, gerente deportivo norteño, dijo en la conferencia de prensa luego de la derrota de San Carlos 1 a 0 contra Pérez Zeledón que el club tenía el pie en el acelarador para nombrar al sustituto de Segura.

“No podemos perder tiempo y, sin duda, es un tema de resultados. Lamentablemente, no se han dado y debimos tomar decisiones. Debemos continuar y buscar mejorar en los siguientes partidos”, aseguró en la conferencia de prensa del partido.

LEA MÁS: Wálter el ‘Paté’ Centeno se harta de la espera: ‘Son dos meses y medio en zozobra’

El Paté volverá a la Primera División luego de su paso por Santos de Guápiles, donde aunque salvó al equipo del descenso no pudo continuar al mando por la pérdida de licencia que sufrió la institución ante irregularidades administrativas y financieras que detectó el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol.

Wálter Centeno estuvo relacionado al Motagua de Honduras, en las últimas semanas pero al final no pasó de los rumores.

Centeno había tomado el Municipal Desamparados en la Liga B de Linafa, equipo que dejó para tomar las riendas sancarleñas.