Walter Centeno volverá a los banquillos de Primera División

Walter ‘Paté’ Centeno ya tiene un acuerdo para llegar a un equipo que decidió cambiar su técnico

Por Esteban Valverde
18/08/2024 Estadio Fello Meza, Cartago. El Club Sport Cartaginés recibió al Club Sport Herediano, en partido de la jornada 6 del Torneo de Apertura, Copa Promérica 2024. Walter Centeno no logró la química esperada con el Team y fue cesado de su cargo como entrenador luego de la derrota ante los brumosos. Foto: Rafael Pacheco Granados
Walter Centeno fue el DT de Santos de Guápiles, ahora espera cerrar su llegada a San Carlos. (Rafael Pacheco Granados)







Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

