Wálter el ‘Paté’ Centeno se harta de la espera: ‘Son dos meses y medio en zozobra’

Wálter el “Paté” Centeno confesó que ha vivido dos meses y medio muy duros. Afirmó desconocer qué pasará con su futuro, porque no le han definido nada.

En entrevista con La Nación, el aún técnico del Santos de Guápiles comentó que ha estado muy inquieto.

“Por supuesto que estoy preocupado. Yo quiero resolver, que él me diga (Ronny Cortés) cómo estamos con lo del contrato, qué va a pasar, si quiere finiquitar, quedar como debe ser”, dijo Wálter.

Centeno añadió que es muy difícil que Santos inicie el campeonato porque ya no hay tiempo para prepararlo. De todas formas, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol confirmó lo resuelto por el Comité de Licencias: se ratificó la revocatoria de la licencia para el club guapileño.

“Para mí estos dos meses y medio han sido muy duros. Ese es el tiempo que llevo en esta zozobra y necesito que me definan algo, para ver qué hago”, comentó Centeno, quien añadió que en los últimos días no ha podido conversar con el presidente de Santos.

“Paté se puso raro. Yo le pagué un mes por adelantado y, como no ha vuelto a entrar plata, se quiere ir. No estamos bravos ni nada, pero tenemos que negociar, hablar. Uno se llega a dar cuenta de que a la gente le interesa la plata y no la amistad ni la situación del equipo, y uno se resiente con algunos jugadores”, le dijo Ronny Cortés a La Nación el sábado pasado.

Ronny incluso añadió que ya piensa en Horacio Esquivel como posible sustituto.

Wálter el "Paté" Centeno, necesita que Santos le defina el finiquito de su contrato. (JOHN DURAN/John Durán)

La opción de que Horacio llegue a reemplazarlo no molestó a Centeno, quien lo único que desea es aclarar todo con Cortés.

“No tengo ningún problema con que hable con el entrenador que quiera, pero primero que me llame a mí, porque yo he estado esperando la llamada y no lo ha hecho. Que me comunique como caballero que es, hablemos y finiquitamos el contrato como debe ser. No me he brincado ningún protocolo de andar buscando equipo o estar hablando con dirigentes, hasta no conversar con el jefe mío, que es don Ronny”, expresó el “Paté”.

Centeno añadió que al terminar el torneo pasado, el presidente santista le dijo que debían esperar las resoluciones del Comité de Licencias y del Tribunal de Apelaciones y, según agregó, desde entonces, él y su cuerpo técnico aguardan que Ronny Cortés les diga qué pasará con el año de contrato que les queda.

“Se terminó el torneo y no he sabido nada, solo que nos quitaron la licencia y algunos jugadores se fueron, por los motivos que todo el mundo sabe.

“No nos movimos, a la espera de que todo se resolviera a favor del club. Incluso planificamos sobre los jugadores que seguirán y los que no, y ahí quedó todo”, mencionó “Paté” Centeno.