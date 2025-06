Wálter el ‘Paté’ Centeno defiende a Brandon Aguilera y lanza contundente mensaje a quienes lo critican

Cada vez que Miguel el “Piojo” Herrera confirma la alineación de la Selección Nacional, muchos se hacen la misma pregunta: ¿por qué insiste con Brandon Aguilera?

A más de un aficionado no le agrada ver a Aguilera como titular, y menos con la camiseta número 10.

Cualquiera puede hacer mala cara con la presencia de Brandon, menos Wálter el “Paté” Centeno, quien no analiza el fútbol como la mayoría de los seguidores de la Tricolor y, más bien, le comentó a La Nación que el “Bebote” hace un buen trabajo.

En los comentarios en redes sociales se puede leer que Brandon no aporta, que el balón no pasa por él, que no sostiene la pelota, que no sirve pases a gol. Pero Centeno tiene su opinión.

LEA MÁS: Circula presunto video de seleccionados de fiesta en la Copa Oro; Fedefútbol confirma que les dio ‘unas horas libres’

“Me parece que Brandon lo ha hecho bien. Creo que la gente es exigente con el que lleva la camisa número 10, porque tienen la idea de que el 10 debe aparecer siempre”, dijo Centeno.

Wálter aclaró que la labor de Brandon Aguilera no se limita a crear juego.

“Brandon está jugando en una posición donde marca mucho junto con Orlando Galo. Le está dando mucho soporte a la parte de adelante para que vayan quienes están al frente, en este caso Manfred Ugalde y Alonso Martínez. Él no se ha preocupado tanto por la creación, porque debe darle una mano a Galo en la marca”, aseguró Wálter.

Wálter Centeno dejó claro que Brandon Aguilera cumple con un doble rol en la Selección de Costa Rica. (MARTIN BERNETTI/AFP)

El “Paté” detalló lo que Aguilera hace en el terreno de juego y que pocos le dan la importancia que merece.

“Si usted ve a Messi, él se queda del mediocampo, tres cuartos para adelante, y no regresa. Aguilera tiene que hacer la función de doble contención y ayudar al equipo a salir. Ese es un trabajo que nadie ve y, por la camisa que lleva, todo el mundo quiere que haga pase a gol y no va a poder”, señaló Centeno.

Wálter fue más allá y resaltó que hoy día los equipos no juegan con el 10 que solo crea fútbol.

“El 10 suelto, libre, que no marca, no existe. Solo Messi. Todos los demás, dependiendo del sistema con que se juegue, se acomodan al sistema. Todos corren, todos marcan y todos juegan”, mencionó Wálter Centeno.

“El fútbol evolucionó y hay que hacer las dos vertientes: crear, marcar, correr”, dijo Wálter Centeno, quien añadió que el típico 10 donde todos los balones pasan por él, ya no existe. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El entrenador recordó que en su época como futbolista se jugaba diferente y el juego siempre tenía que pasar por el 10; cualquier acción a la ofensiva la iniciaba el creativo.

“El fútbol evolucionó y hay que hacer las dos vertientes: crear, marcar, correr”, dijo Wálter.

Sobre el desempeño de la Tricolor en la Copa Oro, donde clasificó a cuartos de final y el próximo domingo a las 5 p. m. enfrenta a Estados Unidos, “Paté” dio su criterio.

“Costa Rica ha hecho las cosas bien, sigue invicta, ha seguido bien esta evolución de jóvenes y hay que darle tiempo. Esperemos que se den los resultados, y si no se dan, creo que la Selección ha hecho una buena Copa Oro”, afirmó Wálter.

A Wálter se le consultó que con Herrera el equipo juega más a la ofensiva; el estilo es diferente, por ejemplo, al que usaba Gustavo Alfaro, quien priorizaba cuidar la defensa, jugar más reservado. Entonces, ¿cuál es lo mejor para la Selección?

“Cada entrenador tiene su librillo y hay que respetarlo. A algunos les gusta ser más atrevidos, otros más reservados. Es cuestión de gustos. Tal vez ahora el ‘Piojo’ está identificando que tiene potencial, jugadores del mediocampo para adelante desequilibrantes, y por eso apuesta por ser más ofensivo”, comentó Wálter Centeno.