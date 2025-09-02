¡De no creer! Despiden a otro técnico de Primera en el Torneo Apertura 2025

Sin tiempo que perder, el gerente deportivo de San Carlos, Carlos Acosta, se presentó ante los medios de comunicación y dio la noticia bomba este martes.

El técnico Geiner Segura dejó de ser el timonel de San Carlos tras la derrota 0-1 ante el Municipal de Pérez Zeledón, en el estadio Carlos Ugalde Álvarez de Ciudad Quesada, producto de un autogol de Jonathan McDonald al minuto 55.

“Es algo atípico que esté aquí (hablar con la prensa tras el encuentro). Geiner Segura no continuará. No podemos perder tiempo y, sin duda, es un tema de resultados. Lamentablemente, no se han dado y debimos tomar decisiones. Debemos continuar y buscar mejorar en los siguientes partidos”, comentó Acosta en Tigo Sports.

Aunque no quiso dar nombres, uno de los candidatos sería Luis Antonio Marín y también suena el de Wálter “Paté” Centeno.

Segura es el cuarto técnico destituido en el Torneo Apertura 2025, tras las salidas de Pablo Salazar en el Herediano, Paulo Wanchope en el Saprissa y Luis Marín en el Sporting FC.

Por su parte, los Guerreros del Sur, sin mucho alarde, pero con una buena disposición y una defensa sólida, se dejaron con todo mérito la victoria.

Con este triunfo, los Guerreros del Sur llegaron a 10 puntos y se ubican en el tercer lugar del Torneo Apertura 2025, superando a Saprissa y Alajuelense por diferencia de goles, aunque los manudos tienen un partido menos.

Precisamente, los generaleños recibirán a la Liga el próximo sábado 6 de setiembre en el estadio Municipal de Pérez Zeledón, donde buscarán lograr su tercer triunfo consecutivo para alcanzar el liderato del certamen.

“Llegamos con más ritmo y estamos felices por enfrentar a Alajuelense el próximo sábado. Será un partido muy importante porque vamos a pelear por el liderato. Tenemos los pies en la tierra, pero es claro que el fin de semana tenemos objetivos muy claros”, comentó el técnico generaleño Luis Alberto Orozco.