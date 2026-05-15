Fútbol

Vea el gol que tiene a Keylor Navas y Pumas contra las cuerdas en la semifinal ante Pachuca

Keylor Navas participó de una jugada defensiva confusa, la cual generó un tiro de esquina que Pachuca no desaprovechó

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Por Esteban Valverde
Oussama Idrissi celebró a lo grande la diana que le marcó a Keylor Navas.
Oussama Idrissi celebró a lo grande la diana que le marcó a Keylor Navas. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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