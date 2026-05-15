Vea el gol que tiene a Keylor Navas y Pumas contra las cuerdas en la semifinal ante Pachuca

Oussama Idrissi celebró a lo grande la diana que le marcó a Keylor Navas.

Pumas y Keylor Navas terminaron derrotados 1 a 0 ante Pachuca en la ida de las semifinales de la Liga MX.

El duelo entre Felinos y Tuzos fue de ida y vuelta, con dominio alternado; sin embargo, el equipo que logró marcar fue Pachuca, en una jugada en la que Keylor Navas tuvo protagonismo.

Oussama Idrissi anotó al minuto 36, luego de que Navas recibiera un balón para salir jugando con los pies. El nacional no encontró una salida clara y envió el esférico al tiro de esquina. Seguidamente, Pachuca cobró rápido, Idrissi recibió el balón, hizo una diagonal y venció al tico con un remate de pierna derecha.

El encuentro finalizó 1 a 0 y ahora todo se definirá el próximo domingo a las 7 p. m. en el estadio Olímpico Universitario, donde Pumas buscará remontar la serie para acceder a la final.