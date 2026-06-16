Fútbol

Uruguay rescató un empate tras coquetear con una pesadilla mundialista

La Celeste escapó de la derrota con un gol sobre el final del duelo contra Arabia Saudita

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Por Esteban Valverde y AFP
FLORIDA, USA - JUNE 15: Darwin Nunez (9) of Uruguay in action against Moteb Al-Harbi (24) of Saudi Arabia during the 2026 FIFA World Cup First Stage Group H match between Saudi Arabia and Uruguay at Hard Rock Stadium (Miami Stadium) in Miami Gardens, Florida, United States on June 15, 2026. Evrim Aydin / Anadolu (Photo by Evrim Aydin / Anadolu via AFP)
Darwin Núñez de Uruguay pelea por el balón contra Moteb Al-Harbi de Arabia Saudita en la Copa del Mundo 2026. (EVRIM AYDIN/Anadolu via AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

AFP

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