Uruguay rescató un empate tras coquetear con una pesadilla mundialista

Darwin Núñez de Uruguay pelea por el balón contra Moteb Al-Harbi de Arabia Saudita en la Copa del Mundo 2026.

Uruguay empató 1-1 con Arabia Saudita en su debut en el Mundial 2026, a pesar de un gran segundo tiempo que hizo pensar a la Celeste con una remontada.

Los sauditas enmudecieron a los numerosos aficionados uruguayos en el Hard Rock Stadium de Miami al abrir el marcador con un disparo del central Abdulelah Al Amri, en el 41′.

Un gol del extremo Maximiliano Araújo en el minuto 80′, en pleno acoso de Uruguay, hizo pensar en una victoria para la selección sudamericana, pero una gran actuación del portero saudita, Mohamed Al Owaiss, ató el empate para los suyos.

Me voy “frustrado, enojado”, resumió Federico Valverde, mediocampista de Uruguay, una sensación compartida por los demás jugadores del combinado suramericano.

Tras el empate de España (0-0) contra Cabo Verde en el primer partido del grupo H, Uruguay pareció querer demostrar uno de los tópicos del fútbol: nunca es fácil debutar en un Mundial.

Los hombres de Marcelo Bielsa pagaron cara una mala primera parte en la que estuvieron casi irreconocibles: imprecisos, lentos y sobre todo faltos de intensidad.

Enfrente, Arabia Saudita, bien juntas las líneas, supo cerrarse atrás y aprovechar los 10 últimos minutos del primer tiempo para amenazar con poner su grupo patas arriba.

Tras el descanso, un Uruguay mucho más parecido a sí mismo, entró a morder y sometió a su rival a un asedio permanente.

El delantero Matías Viñas lo intentó una y otra vez sin acierto, ayudado por el extremo Agustín Canobbio, sustituto de un Darwin Núñez desaparecido.

La Celeste lo intentó por tierra y por aire, y tras el gol de Araújo, atento para cazar un rechace tras un testarazo de Viñas, parecía tener la victoria al alcance.

Pero una gran actuación de Al Owaiss, un muro frente a los disparos de Brian Rodríguez y Federico Valverde en los minutos finales, lo impidió.

Uruguay terminó con un semblante serio, mientras que Arabia finalizó el partido pidiendo tiempo, pero celebrando la igualdad que le permite sumar un punto.

Maximiliano Araújo empató para los dirigidos por Marcelo Bielsa al minuto 80, cuando todo Uruguay presionaba arriba para vencer una defensa saudí que tuvo en su arquero, Mohamed Al Owaiss, a su gran figura.

“Todos los debuts son un poco difíciles; en lo personal me costó bastante el primer tiempo (...) merecíamos un poco más, pero esto es así”, resumió Araújo.

También rescató que Uruguay recuperó el sendero en la segunda parte, un cambio que “tiene que servir para el próximo partido” ante Cabo Verde el 21 de junio, añadió el extremo del Sporting Lisboa.

Uruguay cerrará su andar en el Grupo H el 26 de junio en Guadalajara ante España, que debutó con empate sin goles ante Cabo Verde.