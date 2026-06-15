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Francia vs. Senegal: ¿A qué hora y cómo ver a Mbappé, Dembélé y Olise en el Mundial 2026?

Francia y Senegal tendrán su debut este martes 16 de junio en el Mundial 2026

Por Fanny Tayver Marín
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Francia se estrena en el Mundial 2026 contra Senegal este martes 16 de junio y lo hará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Este partido empezará a la 1 p. m. (hora de Costa Rica) y corresponde al grupo I.








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Mundial 2026Francia vs Senegal
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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