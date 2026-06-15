Francia vs. Senegal: ¿A qué hora y cómo ver a Mbappé, Dembélé y Olise en el Mundial 2026?

Francia se estrena en el Mundial 2026 contra Senegal este martes 16 de junio y lo hará en el Estadio de Nueva York/Nueva Jersey. Este partido empezará a la 1 p. m. (hora de Costa Rica) y corresponde al grupo I.

Después de que Brasil dejó dudas, al igual que España y que Alemania sí se mostró solvente en el arranque, los Bleus con Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise quieren arrancar con el pie derecho en esta Copa del Mundo.

La aventura de Francia en el Mundial 2026 inicia ese temible trío ofensivo y la única intención es comenzar bien el camino hacia lo que quieren que acabe con una tercera corona.

Se pronostica un debut de alto voltaje que inevitablemente reaviva el doloroso recuerdo de la histórica derrota francesa en 2002.

Para el director técnico Didier Deschamps, esta cita representa el primer paso de su última campaña al frente del banquillo galo, una prueba de fuego ante unos Leones de la Teranga que llegan con la espina clavada de haber sido desposeídos en los despachos del título de campeones de África en favor de Marruecos, tras una caótica final en enero.

Francia y Senegal entran en acción en el Mundial 2026 este martes 16 de junio. Estas selecciones protagonizarán el primer partido del día. (Chat GPT/La Nación)

Aunque el nuevo formato de la competición con 48 países otorga cierto margen de error en un Grupo I que completan Irak y la Noruega de Erling Haaland, un paso en falso de Francia sembraría dudas inmediatas sobre sus altas ambiciones, sobre todo considerando que el objetivo final de la expedición es regresar a este mismo escenario el próximo 19 de julio para coronarse campeones.

El cruce evoca fantasmas del pasado, específicamente aquel debut del Mundial 2002 donde Senegal venció 1-0 a la entonces campeona defensora, detonando una humillante eliminación en primera fase.

La Selección de Francia llega con altas expectativas al Mundial 2026. (AFP/AFP)

Desde el banquillo africano, el seleccionador Pape Thiaw no oculta su confianza y dejó claras sus intenciones de repetir la historia al declarar que “no sería una sorpresa si vencemos a Francia, que tiene jugadores de clase mundial. Francia es la favorita, pero nuestro equipo ha sido campeón de África, nos hemos clasificado por tercera vez consecutiva para el Mundial”.

Sin embargo, las apuestas favorecen a unos Bleus que arrastran una impresionante regularidad histórica con cuatro finales en las últimas siete ediciones mundialistas, a pesar de que Deschamps insista en colgarle la etiqueta de máximo favorito a la España de Lamine Yamal.

La gran esperanza francesa recae en Kylian Mbappé, quien llega sediento de revancha en suelo estadounidense tras una temporada turbulenta y sin títulos en el Real Madrid.

El capitán, que ya sabe lo que es ganar el Mundial en 2018 y brillar con un triplete en la final de 2022, no estará solo en el ataque.

Didier Deschamps confía en que Ousmane Dembélé asuma finalmente el rol de líder que ya ejerce en el PSG tras haber vivido torneos anteriores a la sombra.

Respecto a su nivel, el técnico galo apuntó que el extremo “tiene todas las ganas de ser bueno, decisivo, como lo es con su club”.

A este binomio se suma la frescura de Michael Olise, la joya del Bayern Múnich que viene de deslumbrar en Europa y de firmar un triplete en el último amistoso ante Irlanda del Norte.

El verdadero dolor de cabeza para Francia estará en la línea defensiva, una zona que ha dejado dudas al encajar goles en sus últimos cinco compromisos.

Senegal cuenta con argumentos de sobra para castigar cualquier despiste gracias a una columna vertebral experimentada que incluye a Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Idrissa Gueye y el emblemático Sadio Mané.

Los europeos saben que el margen de error es mínimo si quieren pisar firme en Norteamérica, aunque dentro del vestuario prefieren no cargar con mochilas del pasado.

Así lo sentenció el experimentado mediocampista N’Golo Kanté al cerrar el debate sobre el morbo histórico del encuentro: “Nosotros no queremos revancha, simplemente pensamos en llegar lo más allá posible”.

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El partido entre Francia y Senegal será transmitido por la pantalla de Fox, Fox+ y también lo dará Teletica en Canal 7.

Recuerde que puede escucharlo en Teletica Radio (91.5 FM).

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En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta.