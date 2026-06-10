Tener cable no es sinónimo de poder ver el Mundial 2026: esto ofrece cada cablera (evítese una sorpresa)

El entrenador de Argentina Lionel Scaloni toca el trofeo del Mundial luego de ganar la final del 2022 en Qatar, ante Francia. ¿Habrá bicampeón?

Aunque en Costa Rica operan alrededor de 100 empresas de cable autorizadas para ofrecer servicios en el mercado, solo siete proveedores brindarán a los costarricenses la opción de observar los 104 partidos del Mundial 2026.

En el territorio nacional, los derechos de transmisión del Mundial por televisión cerrada pertenecen a Fox (anteriormente Tigo Sports), a través de sus frecuencias Fox y Fox+.

De hecho, la gran mayoría de los encuentros de la Copa del Mundo se transmitirán por medio de Fox+. No obstante, no todas las cableras cuentan con esta señal en su oferta, dado que en su momento funcionó como un canal exclusivo de Tigo Sports bajo el nombre de Tigo Sports 2.

Los únicos compromisos que no se emitirán por Fox+ corresponden a la tercera jornada de la fase de grupos. Como estos juegos de la primera etapa deben disputarse de forma simultánea, la cobertura se dividirá: un partido irá por la pantalla de Fox y el otro a través de Fox+.

Por este motivo, las distintas cableras del país han tenido que negociar la adquisición de dichos derechos para incorporar la señal de Fox a su parrilla de programación, asegurando así que sus clientes puedan disfrutar por completo de la cita mundialista norteamericana.

Cableras donde se podrán ver los 104 partidos del Mundial 2026

Tigo

Fox: canal 9 en Digital HD y TV Digital.

Fox+: canal 10 en Digital HD y TV Digital.

Telecable

Fox: canal 219.

Fox+: canal 220.

Requiere el paquete digital.

Coopelesca

Fox: canal 9 en todos los planes.

Fox+: canal 40 para quienes adquieran el paquete mundialista.

Claro

Fox: canal 61 en cable satelital y fibra óptica.

Fox+: canal 62 en cable satelital.

Claro también ofrece a clientes móviles postpago y prepago el beneficio de ver los 104 partidos del Mundial a través de la aplicación Claro Video en sus celulares.

Kölbi

Fox: canal 513 en KaTV y 1400 en TV Digital.

Fox+: canal 515 en KaTV y 943 en TV Digital.

Metrocom

Fox: canal 73 en Digital y 401 en Plus.

Fox+: canal 87 en Digital y 411 en Plus.

Teki

Fox: canal 26 en Análogo y 400 en Digital.

Fox+: canal 23 en Análogo y 399 en Digital.

En el caso de Liberty, hasta el momento no tiene ninguno de los canales de Fox, por lo cual solo podrá transmitir los 32 partidos que pasará Canal 7 en señal abierta. Puede consultar los partidos que dará Teletica en esta nota.