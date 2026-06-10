Fútbol

Tener cable no es sinónimo de poder ver el Mundial 2026: esto ofrece cada cablera (evítese una sorpresa)

De todas las operadoras de televisión por cable autorizadas en Costa Rica, solo siete ofrecen a sus clientes los 104 partidos del Mundial 2026

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Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
El entrenador de Argentina Lionel Scaloni toca el trofeo del Mundial luego de ganar la final del 2022 en Qatar, ante Francia.
El entrenador de Argentina Lionel Scaloni toca el trofeo del Mundial luego de ganar la final del 2022 en Qatar, ante Francia. ¿Habrá bicampeón? (FRANCK FIFE/AFP)







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Mundial 2026Cableras
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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