Fútbol

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 12

Vea cómo se encuentra la tabla de posiciones y la acumulada a esta altura en el Torneo de Clausura 2026

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Por Esteban Valverde
La clasificación se movió fuerte en la parte alta de la tabla, al final Cartaginés termina líder de la Primera División.
La clasificación se movió fuerte en la parte alta de la tabla, al final Cartaginés termina líder de la Primera División. (Canva/Canva)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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