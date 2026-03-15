Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026: así marcha el fútbol en Costa Rica tras la jornada 12

La clasificación se movió fuerte en la parte alta de la tabla, al final Cartaginés termina líder de la Primera División.

El campeonato de la Primera División se calienta y, en la jornada 12, la clasificación del Clausura 2026 se movió con fuerza. Primero, Herediano dejó de ser el líder de la tabla, mientras que Cartaginés pintó la cima de blanquiazul, como el cambio más notorio de la jornada.

Los brumosos, luego de su victoria 2-1 contra Saprissa, llegaron a 23 unidades y desplazaron al Team, escuadra que descuidó este primer puesto al perder 2-1 contra Liberia en esta misma fecha.

De esta forma, los primeros tres puestos quedaron así: Cartaginés (23), Herediano (22) y Saprissa (21).

Otro movimiento importante es que el campeón nacional, Alajuelense, ya duerme en zona de clasificación. Esto tras llegar a 18 puntos y arrebatarle el cuarto puesto a San Carlos. Los norteños perdieron con Sporting FC y esto, sumado al triunfo manudo 3-0 contra Pérez Zeledón, permite a los erizos ya estar en puestos de semifinales.

San Carlos quedó con 17 puntos en el quinto lugar. No obstante, los dirigidos por Wálter Centeno ya sienten la presión de Sporting FC, equipo que también llegó a 17 unidades y se mete de lleno en la pelea por ese cuarto cupo.

Una escuadra que también puede ver la jornada como positiva es Liberia, no solo porque sumó tres puntos, sino porque llegó a 15 unidades y quedó a solo tres de la zona de clasificación.

En cuanto a la tabla acumulada, la lucha por no descender sigue dispareja, aunque Guadalupe aprovechó el traspié de San Carlos al ganarle 2-1 a Puntarenas FC, por lo que la distancia entre ambos es de 8 puntos.

Los de Goicoechea llegaron a 22 puntos, mientras que San Carlos tiene 30, con 18 unidades todavía en disputa.

Resultados de la Jornada 12

Resultados jornada 12 del Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

Clasificación del Clausura 2026

Tabla General del Clausura 2026. (Unafut/Unafut)

Tabla acumulada de la Primera División

Tabla acumulada 2026. (Unafut/Unafut)

Goleadores del torneo