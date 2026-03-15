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José Giacone admite los errores que dejaron al Herediano sin liderato y sin invicto en casa

El técnico del Herediano, José Giacone, analizó la derrota ante el Municipal Liberia y el próximo enfrentamiento ante Alajuelense

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Por Juan Diego Villarreal
Herediano vs Liberia
El entrenador del Herediano, José Giacone, vivió intensamente el duelo ante el Municipal Liberia, que perdieron los florenses 1-2. (Mayela López/Mayela López)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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