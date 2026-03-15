José Giacone admite los errores que dejaron al Herediano sin liderato y sin invicto en casa

El entrenador del Herediano, José Giacone, vivió intensamente el duelo ante el Municipal Liberia, que perdieron los florenses 1-2.

El entrenador del Club Sport Herediano, José Giacone, lucía incrédulo ante el mal partido que realizaron sus dirigidos frente al Municipal Liberia.

Los rojiamarillos no solo perdieron su invicto este sábado en el estadio Carlos Alvarado, de Santa Bárbara —donde sumaban cinco victorias consecutivas antes de caer 1-2 ante los liberianos—, sino que además perdieron el liderato del Torneo Clausura 2026.

El Team fue relegado al segundo lugar del certamen con 22 puntos, mientras que Cartaginés es ahora primero con 23. La tercera casilla le corresponde a Saprissa con 21 unidades y Alajuelense es cuarto con 18.

Precisamente, los florenses se medirán el próximo sábado 21 de marzo a Alajuelense, en casa, a partir de las 8 p. m. por lo que requieren lavarse la cara y buscar un nuevo triunfo en el Carlos Alvarado, para no quedarse rezagados en la lucha por el primer lugar del campeonato.

“A nadie le gusta perder. Evidentemente te golpea, más que nos ganaron en nuestra fortaleza, donde habíamos ganado todos los partidos. Pero esto es de resiliencia. El fútbol es así: llegas 15 veces y no anotas, pero te llegan tres veces y te anotan dos. Acá no es de merecimiento; es salir a la cancha y jugar una final”, explicó Giacone.

De acuerdo con el estratega argentino, deben corregir los errores que cometieron frente a los pamperos, donde permitieron goles tanto en el arranque del primer tiempo como en la etapa complementaria.

“Debemos enfocarnos en tener mayor atención en el arranque de los partidos, en la agresividad, en los pequeños grandes detalles. No puede ser que el equipo ingrese a la cancha con esa pasividad hasta que te anotan. No puede ser; tenemos que ser más agresivos”, aseguró Giacone.

De acuerdo con el estratega florense, el plantel entró en un bache al sumar dos derrotas consecutivas ante Saprissa (2-1) y Liberia (2-1), permitiendo la misma cantidad de goles en solo dos compromisos que los que habían recibido en los primeros diez juegos del campeonato nacional.

“Todos los partidos son importantes de ahora en adelante. Debemos salir a buscar los tres puntos. Veníamos muy bien y flaqueamos en nuestras dos últimas presentaciones. Debemos retomar el nivel que traíamos para enfrentar a Alajuelense y seguir peleando el primer lugar”, afirmó Giacone.

De acuerdo con José Giacone, las desconcentraciones que cometieron no pueden permitirse de ahora en adelante si desean recuperar la primera posición antes del cierre de la primera fase.

“Creo que estamos en momentos de desconcentración, los cuales debemos corregir y no dar tantas libertades. En la segunda parte a Liberia lo avasallamo, pero no alcanzó. Recibimos dos goles de entrada que te descolocan. Pienso que se deben ajustar esas cosas, cerrar filas, asumir los errores y empezar de vuelta a retomar el ritmo que veníamos teniendo”, concluyó Giacone.