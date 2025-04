¡Sin piedad! Afición de Guanacasteca sentencia a su dirigencia y pide cabezas ante situación del equipo

La afición de la Asociación Deportiva Guancasteca (ADG), por medio de su barra oficial La Monumental, colocó un mensaje en redes sociales donde sentenció a la dirigencia del equipo pampero.

Los seguidores reaccionaron ante el anuncio que hizo el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), en el que se le revocó la Licencia de participación a los guanacastecos en la Primera División.

La Nación publicó el 25 de febrero anterior una investigación por un presunto ocultamiento de un cambio de administración en el equipo pampero y el Comité ya dio su resolución.

“Hoy no hablamos como hinchas, hablamos como el pueblo traicionado. Ustedes no solo perdieron una licencia, perdieron el respeto del pueblo nicoyano. Nos han avergonzado. Nos han dejado sin voz en la cancha”, se lee.

“Lo que hicieron no es solo negligencia, es traición a la sangre que corre por esta tierra caliente”, agregó la comunicación.

La Monumental recordó cuando la dirigencia pidió el apoyo incondicional, pero ahora reciben este batacazo inesperado.

“Mientras ustedes jugaban a ser dirigentes, nosotros llenábamos las gradas, pintábamos las banderas, nos endeudábamos por seguirlos. ¿Y esto es lo que nos dan a cambio? Un castigo que nos expulsa de la Primera División sin que nadie dé la cara, sin un mea culpa, sin un mínimo de vergüenza”, escribieron.

Los aficionados fueron más allá y exigieron explicaciones sobre lo que está sucediendo.

“Hoy ustedes mancharon su nombre y el de muchos que ya no están, pero que viven en cada grito nuestro. Les exigimos responsabilidad, les exigimos que den la cara. Y si no tienen la altura moral para sostener este escudo, tengan la dignidad de dar un paso al costado... Porque ADG no nació con ustedes, ni va a morir con ustedes. ¡El pueblo no los olvida!, ¡La historia no los perdona!”, concluyeron.